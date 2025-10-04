[헤럴드경제=김광우 기자] “스마트폰 바꾸는 게 이렇게 나쁠 줄은”

영장류 중에서도 가장 큰 덩치와 힘을 가진 고릴라. 이 멸종위기종에는 유명한 별명이 있다. 바로 ‘휴대폰을 싫어하는 동물’.

별명이 붙은 이유는 다른 게 아니다. 사람들이 휴대폰을 더 자주 바꿀수록, 목숨을 잃는 고릴라가 늘어나기 때문.

비밀은 휴대폰 제작에 쓰이는 ‘콜탄’이라는 광물에 있다. 고릴라가 주로 서식하는 아프리카 숲 속에 매장돼 있는 탓에, 수요가 늘어날수록 서식지가 불태워지는 부작용이 발생한다.

멸종위기종을 위해 휴대폰 사용을 자제해야 한다는 것은 무리한 주장에 가깝다. 하지만 기존의 제품을 더 오래 쓰는 것은 어렵지 않다.

특히 우리나라의 경우 휴대폰 교체 주기가 유독 짧은 편. 전자폐기물로 인한 환경오염 등 여타 부작용을 고려해서라도, 소비문화에 대한 점검이 필요하다는 목소리가 나온다.

유인원 중 가장 큰 덩치와 힘을 자랑하는 고릴라는 중앙아프리카와 서아프리카에 주로 분포한다. 종류는 크게 동부고릴라와 서부고릴라로 나뉘지만, 2종 모두 세계자연보전연맹(IUCN)에서 지정한 적색목록 ‘위급(CR)’ 단계에 등재돼 있다. 심각한 멸종위기 상태라는 것.

고릴라의 개체 수가 줄어드는 가장 큰 원인은 광물 채취를 위한 서식지 파괴. 휴대폰, 노트북 등 전자기기 속 전자장치를 만드는 데 이용되는 ‘콜탄’의 매장 지역이 고릴라 서식지와 겹치는 영향이다. 이에 고릴라 개체 수는 매년 5%가량 감소하고 있다.

특히 콩고는 전 세계적으로 콜탄 매장량의 80%가량을 보유한 국가. 콜탄 채취를 위해 숲을 불로 태우고, 땅을 파내는 개발 과정을 반복하고 있다. 이에 콩고 국립공원에 서식하는 동부로랜드고릴라의 개체 수는 지난 25년 사이 80%가량 급감했다.

심지어 최근 20~30년간 콜탄의 수요는 급속도로 증가하고 있다. 특히 스마트폰의 수요가 전 세계적으로 확대되며 수요가 급증했다. 고성능 전자기기에 주로 사용되기 때문. 현재는 ‘푸른색 금’이라고 불릴 정도로 가치가 오른 상태다.

고릴라는 아프리카 생태계 건강과 생물 다양성 유지에 중요한 역할을 수행한다. 특히 열대 우림 생태계의 핵심 초식동물로, 식물의 씨앗을 퍼뜨려 숲 생태계를 유지한다. 고릴라가 유지하고 있는 열대우림 생태계 또한 거대한 탄소 흡수원으로, 기후변화 방지에 기여한다.

하지만 콜탄 수요가 올라가며, 고릴라는 물론 숲 자체의 지속가능성도 위협받고 있다. 심지어 콩고에서는 콜탄을 차지하기 위한 내전이 반복되는 상황이다. 이에 콩고 주민을 강제로 동원해 착취하고, 내란을 계기로 목숨을 잃는 사례도 꾸준히 보고된다. 콜탄으로 인해 자연은 물론, 인간 사회까지 파괴되고 있는 셈.

이에 ‘스마트폰 교체 주기’를 늘리는 것만으로 콜탄으로 인한 자연 파괴를 막을 수 있다는 주장이 나온다. 특히 휴대폰의 경우 기술적 수명에 비해, 교체 주기가 짧은 편. 이에 다량의 전자폐기물 생산 등 직접적인 환경 오염에 미치는 영향도 지적된다.

특히 우리나라의 경우 스마트폰 교체 주기가 유독 짧다. 여기에는 ‘2년 약정’ 등 휴대폰 판매 시스템의 영향이 큰 것으로 보인다. 지난해 진행된 포인트리서치 설문조사에 따르면 국내 스마트폰 교체 주기는 2년 9개월 수준인 것으로 나타났다.

이는 글로벌 평균 휴대폰 교체 주기(3년 9개월)와 비교해 1년가량 짧다. 냉장고, 에어컨 등 가전제품의 교체 주기가 통상 7~8년 이상인 것을 고려하면, 절반도 채 되지 않는 수준이다.

사정이 이렇다 보니 전 세계적으로 1년에 12억개 이상의 휴대폰이 생산되는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 쏟아지는 폐휴대폰의 수도 적지 않다. 중국순환경제협회에 따르면, 중국에서만 매년 평균 4억대의 폐휴대폰이 발생한다.

아울러 유엔의 ‘세계 전자폐기물 모니터’에 따르면, 폐휴대폰을 포함해 2022년 발생한 전자폐기물이 6200만톤에 달한다는 연구 결과도 있다. 줄지어 늘어놓으면, 지구를 한 바퀴 감싸고도 남는 폐기물이 발생해, 지구에 쌓이고 있다는 것.

이에 스마트폰 교체 시기를 늘리기 위해, 기업의 수리권 독점을 막고, 자체 수리권을 보장하는 등 정책 변화가 앞장서야 한다는 목소리도 나온다.

서울환경연합이 지난 2023년 ‘기업의 수리 서비스 독점으로 발생하는 문제’를 조사한 결과 응답자 1000명 중 27.2%가 ‘보증 기간 이후 수리 서비스 이용 불가’를 지목했다. 4.2%는 ‘사설 업체 이용 후 공식 서비스 센터 이용 제한’이라고 답했다.

서울환경연합 관계자는 “자가 수리권을 보장하기 위해서 소비자들이 수리할 수 있도록 적극적으로 정보를 제공하는 등 구체적인 법령이 제시돼야 한다”고 설명했다.