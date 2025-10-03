“이진숙 체포 관련 정치 선동 당장 중단하길”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 3일 국민의힘을 향해 “이진숙 전 방송통신위원장의 광망자대, 국민의힘은 제식구 감싸기 행태를 당장 중단하기 바란다”고 촉구했다.

문금주 민주당 원내대변인은 이날 오후 논평을 통해 “국민의힘의 이진숙 전 방송통신위원장에 대한 제식구 감싸기가 도를 넘었다”며 “이 전 위원장은 보수 유튜브 채널에 출연해 정치 선동을 일삼아 감사원으로부터 공무원의 정치적 중립 의무 위반에 대해 지적을 받았던 인물”이라며 이같이 밝혔다.

문 원내대변인은 “경찰은 이러한 혐의에 대해 수사하고자 이진숙 전 위원장에게 수차례 출석을 요구했다”며 “하지만 이 전 위원장은 오만방자하게 소환에 반복적으로 불응했고 결국 체포까지 당하게 됐다”고 강조했다.

그는 “일반 국민이 경찰의 출석 요구에 불응하는 것은 사실상 불가능하다”며 “그런데 이 전 위원장은 국가공무원법과 공직선거법 등 중대한 법률을 위반한 혐의가 있음에도 경찰의 출석요구를 안하무인격으로 무시하며 반복적으로 불응했다”고 지적했다.

문 원내대변인은 “이 전 위원장은 본인이 초법적 존재라도 되는 마냥 착각한 것인가”라며 “국민의힘도 사건 일체에 관해 왈가왈부하지 말고 제식구 감싸기 행태를 당장 중단하라. 이 전 위원장에 대한 체포적부심 여부는 사법부에서 판단할 일”이라고 했다.

그러면서 “민주당은 이 전 위원장의 광망자대한 행태를 결코 두고 보지 않겠다”며 “국민의힘은 이 전 위원장 체포와 관련한 억지주장과 정치 선동을 당장 중단하기 바란다”고 거듭 강조했다.