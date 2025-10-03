비 때문에 취소…4일로 연기
[헤럴드경제=양근혁 기자] 3일 광주 기아챔피언스필드에서 열릴 예정이던 프로야구 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈 경기가 비 때문에 취소됐다.
이 경기는 4일 같은 장소에서 열린다. 이에 따라 5일 시작할 예정이던 와일드카드 결정전 1차전도 6일로 하루 미뤄졌다.
yg@heraldcorp.com
입력 2025-10-03 15:53:32
