“2만원 주고 치킨 먹느니”…다시 부활한 패밀리 레스토랑 “가성비 최고”

[헤럴드경제=김보영 기자] 추억의 패밀리 레스토랑이 다시 주목받고 있다. 고물가 시대에 합리적인 가격으로 다양한 메뉴를 즐길 수 있다는 점에서 소비자들에게 매력적인 외식 선택지로 부상한 것이다. 대표적인 사례가 이랜드이츠가 운영하는 패밀리 레스토랑 ‘애슐리퀸즈’다. 애슐리퀸즈 매장은 2022년 59개, 2023년 77개에서 현재 115개로 증가했다. 이랜드이츠는 올해 말까지 매장 수를 120개까지 늘릴 계획이다. 고객 유입이 늘면서 매출도 꾸준히 성장하고 있다. 이랜드이츠의 연간 매출은 2022년 2535억원, 2023년 3552억원, 지난해에는 4705억원으로 뛰었다. 올 상반기 매출은 2763억원으로 전년 대비 29% 증가했다. 다른 패밀리 레스토랑들도 매장 확장을 이어가고 있다. CJ푸드빌이 운영하는 ‘빕스’의 경우, 2023년 27개였던 매장이 현재 34개로 늘었다. 수도권과 주요 거점 도시를 중심으로 신규 출점이 진행되고 있는 모습이다. 빕스는 2020년부터 2023년까지