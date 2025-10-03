“먹먹하다…삼가 고인의 명복을 빈다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 3일 국가전산망 장애 담당인 행정안전부 공무원이 정부세종청사에서 투신해 사망하자 “삼가 고인의 명복을 빈다”며 애도했다.

정 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에 “일어나서는 안 될 참으로 안타까운 일이 벌어졌다. 먹먹하다”라며 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 적었다.

행안부에 따르면 이날 오전 10시 50분께 세종시 어진동 중앙동 청사 인근 바닥에서 행안부 소속 서기관 A씨가 쓰러진 채 발견됐다. 행안부에 따르면 A씨는 국정자원 화재 관련 업무를 담당해 온 디지털정부혁신실 소속이다.

출동한 소방당국은 심정지 상태인 A씨를 경찰에 인계했다. A씨는 사망한 것으로 확인됐다. A씨는 이날 중앙동 15층 남측 테라스 흡연장에서 휴대전화를 두고 극단적 선택을 한 것으로 추정된다.

행안부는 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 애도했다. 이어 “행안부 장관과 직원 일동은 이번 사고 수습에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난달 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 5층 전산실 리튬이온배터리에서 화재가 발생, 배터리 384개와 서버가 불에 타 정부 전산시스템 647개가 마비됐다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.