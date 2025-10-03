[헤럴드경제=양대근 기자] 뉴욕 양키스가 ‘라이벌’ 보스턴 레드삭스를 꺾고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 디비전시리즈에 진출했다.

양키스는 3일(한국시간) 미국 뉴욕의 양키스타디움에서 열린 2025 MLB 와일드카드 시리즈(3전2승제) 보스턴과 원정 경기에서 4-0으로 승리, 2승 1패로 디비전시리즈(5전 3승제) 진출 티켓을 따냈다.

양키스가 보스턴을 상대로 ‘가을 야구’ 단기전 시리즈에서 이긴 것은 2003년 리그 챔피언 시리즈(4승 3패) 이후 이번이 22년 만이다.

이후 두 팀은 2004년 리그 챔피언십 시리즈에서 만나 양키스가 먼저 3승을 했지만 보스턴이 4∼7차전을 다 이기는 대역전 드라마를 만들었고, 2018년 디비전 시리즈 3승 1패에 이어 2021년 와일드카드 단판 승부까지 모두 보스턴이 다음 라운드로 진출했다.

올해 정규시즌 맞대결에서 8승 3패로 앞선 보스턴은 이번 와일드카드 시리즈에서도 1차전을 잡고 양키스에 강한 면모를 이어가는 듯했으나 2, 3차전을 내리 패하면서 2025시즌을 마무리하게 됐다.

이로써 올해 아메리칸리그 디비전시리즈 대진은 토론토 블루제이스-양키스, 시애틀 매리너스-디트로이트 타이거스 경기로 정해졌다.

양키스 선발 투수 캠 슐리틀러는 8이닝 피안타 5개, 탈삼진 12개, 무실점으로 호투해 팀 승리를 이끌었다.

디트로이트 타이거즈도 클리블랜드 가디언스와 3차전에서 6-3으로 이겨 2년 연속 디비전시리즈에 진출했다.

내셔널리그에서는 시카고 컵스가 샌디에이고 파드리스에 3-1 승리를 거두고 2017년 이후 8년 만에 디비전시리즈 진출에 성공했다. 내셔널리그 디비전시리즈는 밀워키 브루어스-컵스, 필라델피아 필리스-LA 다저스 대진으로 진행된다.