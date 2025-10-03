부당 광고 적발, 5년간 2만건 돌파

[헤럴드경제=함영훈 기자] 부모님, 형제·자매, 친지·은사의 건강을 생각하는 추석명절, 건강기능식품이라 주장하는 선물 광고를 주의해야할 것 같다.

건강기능식품으로 오인·혼동시키는 일반식품의 허위·과대광고가 2025년 5000건을 돌파한 것으로 나타났다.

더불어민주당 남인순 국회의원(보건복지위․서울송파병)이 식품의약품안전처로부터 제출받은 국정감사 자료 ‘일반식품의 건강기능식품 오인 광고 적발 현황’에 따르면, 최근 3년간 총 1만 7499건의 일반식품이 건강기능식품으로 오인 광고하여 적발된 것으로 나타났다. 2022년 3864건에서 2024년 4406건으로 14% 증가하였으며, 2025년 8월 기준 5214건으로 역대 최대를 기록했다는 것이다.

‘건강기능식품의 부당광고 적발 현황’에 따르면 최근 5년간 2만 2948건이 부당광고로 적발된 것으로 나타났다.

유형별로는 질병예방치료를 주장하는 부당 광고내용이 7710건(34%)으로 가장 많았으며, 거짓·과장 6660건(29%), 소비자 기만 3770건(16%) 순으로 나타났다.

남인순 의원은 “일반식품이 건강기능식품으로 둔갑해 소비자를 현혹시키는 것은 국민 건강을 심각하게 위협하는 문제”라며, “특히 명절과 같이 건강기능식품 수요가 늘어나는 시기에 허위·과대광고가 기승을 부리지 않도록 식약처가 적극적으로 단속하고, 소비자 피해를 예방할 수 있는 대책을 강화해야 한다”고 강조했다.