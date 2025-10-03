“서울시가 착공 중심으로 열겠다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 오세훈 서울시장은 3일 “거꾸로 가는 정부의 주택공급, 서울시가 착공 중심으로 열겠다”라고 밝혔다.

오 시장은 이날 오전 자신의 SNS에 올린 글에 “추석 연휴가 시작됐다”며 “명절마다 가족이 모이면 빠지지 않는 대화가 있다. 바로 집 문제”라고 적었다.

오 시장은 “시민의 삶과 행복을 위해 반드시 해결해야 할 숙제이기도 하다. 이번 주 서울시는 신통기획 2.0을 발표했다”며 “2031년까지 31만 호 착공, 이 중 20만 호는 선호 지역인 한강벨트에 6년간 집중 공급한다”고 언급했다.

그는 “무엇보다 그중 약 96%가 이미 구역지정이 완료된 곳으로, 실현 가능한 약속이다. 어떻게 가능했을까”라며 “정비사업 과정마다 도사리고 있던 병목을 제거해 18.5년 걸리던 절차를 12년으로 단축했다. 민간의 활력을 활용해 필요한 곳에 빠르고 확실하게 주택을 공급하는 서울시의 방식”이라고 강조했다.

오 시장은 “반면 이재명 정부는 어떤가”라며 “문재인 정부가 실패한 공공 중심의 공급 방식을 반복한다. 구역지정도 안 된 유휴부지, 주민들이 외면하는 수용식 정비사업 등 비현실적인 계획만 내놓고 있다”고 비판했다.

그러면서 “주택 공급의 필요성에는 정부와 서울시 모두 동의한다”며 “그렇다면 실현 가능한 대안을 중심으로 서로 협력하는 것이 바람직하지 않겠나”라고 물었다.