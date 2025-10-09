10월 코스피 밴드 3150~3690 신한투자증권, 4분기 밴드 상향 “하반기 반도체 중심으로한 실적 개선 전망”

[헤럴드경제=신주희 기자] 코스피가 3500선을 뛰어넘으며 사상 최고점을 갈아치운 가운데 추석 연휴가 끝난 뒤에도 코스피가 오름세를 이어갈 수 있다는 전망이 나온다. 원화 약세가 이어지고 있지만 외국인 투자자들이 꾸준히 주식을 사들이고 있고 경기 흐름도 개선되는 조짐을 보이면서 연말까지 부담을 덜 수 있다는 기대가 반영된 것이다.

9일 투자업계에 따르면, 국내 주요 증권사들이 내놓은 10월 코스피 예상치는 3150~3690포인트 수준이다. 대신증권이 3150~3550포인트로 가장 보수적인 전망을 내놓은 반면, KB증권은 상단을 3690포인트까지 높여 잡았다. ▷삼성증권은 3250~3600포인트 ▷한국투자증권은 3200~3500포인트 ▷키움증권은 3250~3650포인트를 제시했다. 신한투자증권은 최근 보고서에서 4분기 전망치를 3200~3700포인트로 올렸다.

특히 눈길을 끄는 것은 외국인의 매수세다. 원화가 약세를 보이는 상황에서도 반도체를 중심으로 한 외국인들의 대형주 매입이 이어지고 있다. 거래대금 역시 연휴를 앞두고도 하루 10조원 안팎을 유지하며 평년 대비 증가했다.

경기 지표도 점차 개선 흐름을 보이고 있다. 국내 경기선행지수 순환변동치는 6월부터 상승세로 돌아서 7월과 8월 모두 전월 대비 0.5포인트씩 뛰었다. 9월에도 코스피 급등세가 반영되면서 반등 흐름이 이어졌다. 반도체 출하-재고 사이클도 안정적인 흐름을 보이고 있고 최근 반도체 가격과 수출이 예상보다 양호하게 나타난 점도 긍정적이다.

4분기 수출 전망도 경기 회복 기대를 키우는 요인이다. 한국무역협회에 따르면 4분기 수출산업경기전망지수는 101.4로, 3분기(96.3)보다 개선됐을 뿐 아니라 2년 만에 다시 100을 웃돌았다. 특히 반도체 업종 지수는 145.8로 전 업종 가운데 가장 높은 수준을 기록했다. 무선통신기기와 가전 등 IT 업종도 뚜렷한 개선세를 보였다. 철강, 화학, 석유제품 등 전통 제조업에서도 회복 신호가 감지되고 있다.

이은택 KB증권 연구원은 “국내 증시는 당분간 오름세를 이어갈 여력이 있다”며 “연말에 세법 정안 등 시장을 지원하는 정책이 시행되면 주가가 다시 힘을 받을 수 있다”고 말했다. 이어 “상반기 상승이 주로 밸류에이션 확대에 의존했다면 하반기는 반도체를 중심으로 한 실적 개선이 기대된다”고 덧붙였다.

다만, 이익 전망치 개선에도 원/달러 환율가 증시에 복병이 될 수 있다는 우려도 나온다. 김대준 한국투자증권 연구원은 “현재 주식시장은 호재와 악재가 교차한 상태”라며 “이익 전망치가 높아지고 있지만 환율이 부담 레벨까지 올라 외국인 수급에 영향을 주고 있다. 이익과 환율 변화에 따라 코스피 흐름이 달라질 수 있는 만큼 두 변수에 주목해야 한다”고 말했다.

그는 이어 “향후 주가 궤적에 영향을 미칠 변수는 수출과 금리”라며 “4분기 수출 경기는 이전보다 개선되겠지만, 업종별로는 온기가 일부에 그칠 가능성이 있다”고 덧붙였다.

직전 거래일이자 추석 연휴 직전인 지난 2일 코스피는 사상 최초로 3500선을 돌파해 전장보다 93.38포인트(2.7%) 오른 3549.21에 장을 마감했다.