나신평 K-방산 영업실적 보고서 발표 "한국 방산 수출국 8곳…경쟁국은 20개국 이상" "폴란드 의존 해소해야" 지원 사격 나서는 정부, 수출 다변화 연구 착수 업황은 성장세…"무기 시장서 네트워크 구축"

[헤럴드경제=박혜원 기자] 국내 방산 기업들의 수출이 확대되고 있지만 수출국이 경쟁국 절반 이하인 8곳에 그쳐 대상 나라를 다변화해야 한다는 주장이 제기됐다. 신냉전 국면 속에 방산 수요가 높아지는 것과 별개로, 수출 국가수가 적을 경우 특정 나라의 정책에 국내 업계 전체가 타격을 받는 등 사업 안정성이 쉽게 훼손될 수 있기 때문이다.

나이스신용평가(이하 나신평)는 최근 발간한 ‘수출 확대를 바탕으로 개선된 영업실적 지속될 전망’ 보고서에서 “국내 방위산업 기업의 해외 수주는 일부 지역 및 품목에 편중된 경향이 있다”며 이같이 지적했다.

스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 최근 5년(2020~2024년) 한국의 방산 수출 대상국 중 폴란드가 차지하는 비중은 46%에 달했다. 다음은 필리핀(14%), 인도(7%) 등으로 격차가 컸다. 또 경쟁국인 프랑스, 독일, 이스라엘, 이탈리아 등이 20개국 이상의 수출국을 확보하고 있는 반면, 한국의 수출국은 8개 국가에 그치고 있다.

이와 관련 나신평은 “해외 수주액이 과거 대비 크게 확대되었으나 폴란드 등 소수 국가에 대한 의존도가 높으며, 방위산업 선진국에 비해 판매국 다변화 수준은 열위하다”며 “수출국 다변화 수준이 미흡한 경우 수출대상국 정책 방향 및 정권 교체 등에 따라 수출 규모가 크게 영향을 받을 수 있다”고 지적했다. 예를 들어 주요 수입국인 폴란드가 방산 정책 기조를 바꿀 경우 국내 방산 업계 실적 자체가 휘청일 수 있다는 우려다.

정부에서도 이같은 문제를 인지하고 최근 관련 대책 마련에 착수했다. 방위사업청은 지난달 ‘지속 가능한 방산 수출 기반 마련을 위한 수출 품목 다변화 방안’ 연구용역을 발주했다. 방사청은 ▷국내 방위 산업의 수출 품목 및 국가 분석 ▷수출 제품 형태별 다변화 방안 ▷관련 법·제도 개선 방안 등을 도출한다는 계획이다.

다만 글로벌 방산 업황 자체는 성장세다. 나신평은 “러시아-우크라이나 전쟁 등으로 탄약, 미사일, 전차 등 재래식 무기의 소모가 확대됨에 따라 세계적으로 무기 보충 수요가 확대되고 있으며 이에 따라 글로벌 방위산업 기업들의 매출과 수주잔고가 확대되는 추세”라고 설명했다.

이같은 글로벌 정세에 힘입어 국내 방산 업계도 최근 가파르게 성장했다. 최근 이뤄진 굵직한 수주 사례는 지난해 ▷폴란드 K-239천무 2차 16억달러 ▷루마니아 K-9 자주포 약 46억레우, 2023년 ▷호주 레드백 37억호주달러 ▷폴란드 K-9자주포 27억달러 ▷사우디 M-SAM 30억달러 등이 있다. 국내 방산 4사(한화에어로스페이스·현대로템·한국항공우주·LIG넥스원)의 방산 수주잔고는 2020년 21조6000억원에서 상반기 기준 83조9000억원으로 388% 폭증했다. 지난해 4사 전체 매출액 대비 4.5배 이상의 일감을 확보하고 있는 셈이다.

나신평은 “최근 우리나라는 사위아라비아, 호주 등 무기 수입시장에서 비중이 큰 국가들과 무기 수출 계약을 체결하여 수출실적을 쌓고 네트워크를 구축하고 있다”며 “중단기적으로 양호한 신규 수주가 지속될 것으로 예상되며 수출 제품에 대한 제조 및 납품 확대를 바탕으로 우수한 영업실적을 시현할 전망”이라고 평가했다