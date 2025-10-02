올해 상반기 수주…국내 공장 생산품 공급 2027년 전후 ‘TMED-2’ 기반 차량에 납품 제네시스 첫 하이브리드 모델에 도입 관측

[헤럴드경제=고은결·김성우 기자] 포스코인터내셔널의 자회사 포스코모빌리티솔루션이 개발한 친환경차 핵심 부품 ‘구동모터코아’가 2027년부터 현대자동차의 차세대 하이브리드 차량에 공급된다. 시점으로 미뤄볼 때 제네시스 첫 하이브리드차에 탑재되는 것으로 추정된다. 제네시스는 그간 전기차와 내연기관 중심의 라인업을 유지해왔지만, 하이브리드 모델을 통해 글로벌 프리미엄 시장에서의 선택지를 넓히려는 것으로 알려졌다.

2일 업계에 따르면 포스코모빌리티솔루션은 올해 상반기 차세대 하이브리드차(HEV)용 시스템 TMED-2(2세대 하이브리드 전동화 시스템)가 적용된 차량에 구동모터코아를 공급하는 계약을 체결했다. 이번 계약 물량은 국내 공장 생산 제품에서 납품되며, 공급 규모는 비공개다. 공급 시점은 2027년으로 예정돼 있지만 앞으로 조금 당겨질 가능성도 있는 등 유동적인 것으로 전해진다.

이번 계약 시점을 감안하면 현대차가 2026년 말~2027년 초 내놓을 것으로 예상되는 제네시스 브랜드 첫 하이브리드 모델에 공급될 것으로 예상된다. 제네시스 하이브리드에는 TMED-2 시스템이 적용된다. 포스코인터내셔널은 해당 차량의 구동모터코어를 담당하게 되면서, 현대차-포스코 간 프리미엄 하이브리드 구동계 협력이 더욱 강화된 모양새다.

현대차-포스코 하이브리드 구동계 협력 본격화

그간 포스코인터내셔널은 현대자동차와 구동모터코아 공급계약을 몇차례 해왔는데, TMED -2 기반 차량에도 공급키로 하며 하이브리드 구동계에서 협력을 더욱 공고히 하게 됐다. 현대차의 하이브리드 시스템은 TMED 방식인데, 내연기관을 가동하지 않아도 모터만으로 자동차 주행이 가능하다. 올해 양산 차량부터 적용된 차세대 하이브리드 시스템(TMED-2)은 전작 대비 성능을 강화, 대형차 연비를 더 끌어올렸다. 구동모터코아는 전기차의 심장으로 불리는 구동모터의 효율을 좌우하는 전기강판 적층 부품이다. 모터의 출력·전력 손실·소음 등을 결정짓는 핵심 부품이다. 포스코모빌리티솔루션은 모회사 포스코의 고급 전기강판(무방향성 전기강판)을 활용해 자체 설계·제조 역량을 갖췄다.

특히 이번 계약은 현대차의 차세대 하이브리드 전략과 포스코그룹의 친환경 모빌리티 부품 사업 확장이 맞아 떨어진 협력의 연장선이다. 포스코인터내셔널은 구동모터코아 생산부터 자동차 부품 유통까지 아우르는 친환경차 부품 전문회사로 입지를 다지고 있다. 현대차가 TMED-2 시스템을 통해 친환경 시장 전환에 대응하는 가운데, 소재·부품 단계에서 확실한 파트너십을 확보해 안정적 매출원을 늘린 셈이다.

유럽서도 현대차-포스코 협력 확대될까?

무엇보다도 최근 철강과 이차전지 등 주요 사업부문에서 어려움을 겪고 있는 포스코그룹은 ‘뉴 엔진’으로 불리는 미래먹거리 사업 구축을 준비하고 있다. 최근 ‘미래 신사업 분과’ 위원회를 출범시켜, 그룹의 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 사업분야를 검토하기 시작했다. 포스코모빌리티솔루션의 구동모터코아도 완성차업계의 전동화 흐름 속에서 주요한 미래먹거리 중 하나로 성장할 것으로 관측된다.

아울러 장기적으로는 한국 대표 제조사 두곳이 자동차 최고 선진국인 유럽 시장에서 협업 강화에 속도낼 전망이다. 포스코인터내셔널은 이날 유럽 전기차 및 하이브리드차 생산의 핵심 거점인 폴란드에서 구동모터코아 공장을 준공했다. 폴란드 공장은 현대차·기아가 유럽에서 생산 예정인 전기차 168만대에 구동모터코아를 공급하고, 향후 폭스바겐 등 유럽 완성차 업체로 공급처를 확대할 예정이다. 한편 포스코모빌리티솔루션은 현재 국내 천안·포항 공장을 비롯해 주요 글로벌 거점에서 구동모터코어를 양산 중으로, 이번 폴란드 공장까지 준공하며 아시아·북미·유럽 ‘3대 생산 벨트’를 완성했다.