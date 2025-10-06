2020~2024년 76억달러 투자 호주 자주포 공장 대표적 방산·항공 시장 선점 위해 추가 투자 예상 3조 유증 마무리…글로벌 신평사 등급 획득 준비

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스가 최근 5년간(2020~2024년) 국내외에서 10조원 이상 투자한 것으로 나타났다. 방산, 항공우주 분야에서 과감한 투자를 진행해 실적이 가파르게 상승하고 있다. 한화에어로스페이스는 여기에 만족하지 않고 유상증자 등을 통해 자금을 확보, 해외 투자를 계속 이어갈 계획이다.

6일 사회관계망서비스 링크드인의 한화에어로스페이스 공식 계정에 따르면 최근 5년간 방산·항공 분야에 투자한 금액만 76억달러(약 10조7000억원)에 달한다. 투자는 우리나라를 포함해 미국과 호주, 폴란드, 루마니아, 호주, 베트남, 싱가포르 등 다양한 지역에서 이뤄졌다.

대표적인 해외 투자로는 호주 잘롱에 위치한 자주포·장갑차 공장 ‘H-ACE’가 꼽히고 있다. 지난해 준공된 H-ACE는 한국 방산업계 최초의 해외 생산기지로 호주 육군에 공급될 AS9, AS10을 양산하고 있다. AS9, AS10은 각각 K9 자주포와 K10 탄약운반차의 호주 개조 모델이다. 한화에어로스페이스는 H-ACE를 호주뿐만 아니라 주요 동맹국 생산 기지로 활용할 계획이다.

항공 분야에 대한 투자도 이뤄졌다. 한화에어로스페이스는 2019년 인수한 항공엔진 부품 업체 이닥(현 HAU)의 생산시설 개선 등을 위해 꾸준히 자금을 투입했다. 그 결과 2023년 기준 2521억원의 매출을 기록, 2019년(2100억원) 대비 20% 성장했다.

과감한 투자로 사업 경쟁력을 키운 결과 한화에어로스페이스 실적은 고공행진하고 있다. 올해 2분기 한화에어로스페이스 영업이익은 8645억원으로 전년 동기(3372억원) 대비 2배 이상 증가했다. 올해 3분기 영업이익도 지난해 같은 기간보다 2배가까이 늘어날 것으로 증권업계는 분석하고 있다.

한화에어로스페이스의 투자는 계속될 전망이다. 안보 리스크로 늘어나고 있는 무기 수요에 대응하고, 글로벌 항공우주 시장에서 주도권을 차지하기 위해서는 투자가 필요하다고 판단한 것이다.

한화에어로스페이스는 투자에 필요한 자금을 마련하기 위해 올해 3조원 규모의 유상증자를 마무리했다. 최근에는 글로벌 3대 신용평가사에 속하는 무디스와 스탠더드앤푸어스(S&P)의 신용등급 획득을 목표로 준비 작업에 돌입했다. 대규모 프로젝트를 추진하는 과정에서 필요한 자금을 원활히 조달받기 위해서다. 목표가 이뤄질 시 한화에어로스페이스는 국내 방산업계 최초로 글로벌 신평사 등급을 획득하게 된다.

한화에어로스페이스는 확보한 자금을 토대로 해외 생산 거점 구축에 속도를 낼 전망이다. 현재 계획하고 있는 투자로는 ▷동유럽 천무 유도탄 조인트벤처(JV) 설립 ▷사우디 국가 방위부 JV 투자 ▷미국 탄약 스마트팩토리 건설 등이 있다. 신규 시장 진출을 위한 조단위 규모의 연구개발(R&D) 투자도 진행할 것으로 예상된다. 한화에어로스페이스는 첨단 항공엔진과 무인기, 인공지능(AI) 등 첨단기술 개발을 진행하고 있다.