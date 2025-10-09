- 실수요 중심 시장서 주목… 휘트니스, 사우나, 작은도서관 등으로 실생활 편의성 높여

- 주변 대비 합리적 분양가, 평지 입지, 부암역 초역세권 및 서면역&부전역 인접 등도 주목

- 높은 관심에 1, 2순위 청약에서는 최고 11.3대 1 경쟁률 보이며 청약 흥행

최근 부동산 시장이 실수요 중심으로 재편되면서, 단순한 입지보다 거주 만족도를 높일 수 있는 커뮤니티와 평면 설계에 대한 수요자들의 관심이 크게 높아지고 있다. 이러한 흐름 속 부산에서는 분양을 본격화한 ‘서면 어반센트 데시앙’이 뛰어난 실거주 특화 설계로 연일 호평을 받고 있어 눈길을 끈다.

‘서면 어반센트 데시앙’은 실거주자들의 생활 만족도를 극대화하기 위해 다양한 커뮤니티 시설과 테마형 조경 공간을 단지 곳곳에 배치했다. 실제 단지 내에는 휘트니스센터, 남녀 사우나, 작은 도서관, 어린이집, 경로당 등 실생활에 밀접한 커뮤니티 시설과 함께, 어린이 놀이터 ‘데시앙 플레이스’, 바닥분수, 석가산, 드라이가든, 시크릿가든 등 휴식과 여유를 더하는 조경 공간도 다채롭게 조성된다.

이에 견본주택을 찾은 방문객들 사이에서는 “살면서 누릴 수 있는 것들이 잘 갖춰졌다”, “도심에 있으면서도 마치 공원 같은 느낌을 주는 아파트”라는 평가가 이어졌다. 이에 단지는 지난 9월 진행된 1, 2순위 청약에서 실수요층의 대거 관심이 이어지면서, 총 475건의 청약 통장이 접수돼 평균 2.8대 1, 최고 11.3대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 이는 올해 부산진구 최초로 전 타입에서 과반수 이상의 경쟁률이 발생한 수치다.

그런 가운데 ‘서면 어반센트 데시앙’은 합리적 분양가를 갖추고 추가적인 금융혜택으로 가격 부담을 줄인 것에도 높은 호응이 이어져, 다가올 서류접수와 계약에서도 순항에 대한 기대감이 높아지고 있다.

실제 서면 어반센트 데시앙은 근래에 주변에서 공급한 단지 대비 전용 84㎡ 기준으로 분양가가 1억원에서 최대 3억원 정도 저렴한 가격 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 또한 1, 2차 계약금 분납제, 계약시 1천만원 정액제, 중도금 60% 전액의 무이자 혜택 등을 제공하는 합리적 계약조건도 제공한다. 이에 따라 수요층의 초기 자금 부담은 더욱 줄어들 것이라는 게 분양 관계자의 말이다.

이와 함께 단지 외적인 입지도 경쟁력이 높다는 평가다. 먼저 부산에서는 희소성이 높은 평지에 위치해 있어 주거 환경이 쾌적하며 향후 자산 가치도 더욱 기대할 수 있다.

또한 부산지하철 2호선 부암역이 바로 앞에 있는 초역세권 아파트로, 약 500m 거리에는 1·2호선 환승역인 서면역도 자리한다. 여기에 인근에는 KTX-이음 열차가 정차하는 부전역이 위치해 ‘트리플 역세권’ 프리미엄을 누릴 전망이다.

특히 부전역은 중앙선(부전역~청량리역)과 동해선(부전역~강릉역) 등 KTX-이음열차 개통에 이어, 부전~마산 복선전철, 부산형 급행철도(BuTX), KTX 경부선(부산역~서울역)의 정차 추진과 복합환승센터 개발까지 계획돼 있어 교통망 확충이 기대된다.

교육환경도 우수하다. 부전초등학교, 서면중학교를 도보로 통학 가능하며, 단지 맞은편에는 다채로운 영어학습 프로그램을 제공하는 글로벌빌리지와 영어도서관, 수학문화관 등이 자리한다.

또한 부산의 중심 상권인 서면 생활권의 인프라를 모두 가깝게 누릴 수 있다. 반경 1km 내에는 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀, 약 47만㎡ 규모의 부산시민공원이 있으며, 서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과 대규모 의료기관이 집적된 ‘서면메디컬스트리트’도 인접해 있다.

분양관계자는 “특히 일반분양 물량의 대부분이 20층 이상의 고층, 개방형 조망권 세대로 배정됐다는 점에서 수요자들의 만족도가 높았고, 단지가 지닌 뛰어난 입지와 차별화된 상품설계에도 호응이 높아 서류접수와 정당계약 모두 많은 관심을 기대하고 있다”고 말했다.

한편 서면 어반센트 데시앙의 향후 일정으로는 오는 10일부터 13일까지 당첨자의 서류접수를 받고, 이후 15일부터 17일까지 정당계약에 돌입할 예정이다.

단지의 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로 일원에 위치하며, 입주는 2027년 9월 예정이다.