의학자가 만든 프리미엄 전해질 음료…오는 10일부터 판매

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자]기존 이온 음료는 몸의 삼투압보다 높기 때문에 오히려 수분이 더 빠져나가는 경향이 있다. 또 하루 2ℓ의 물을 마셔도 갈증이 가시지 않는 사람도 있다. 왜 그럴까? 시중에 판매되는 이온 음료들이 대부분 고삼투압 이온 음료여서 몸속에서 수분 흡수와 전해질 균형이 제대로 이뤄지지 않고 있기 때문이다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 국내 기업인 ㈜디마이스토리(대표 신수철)가 무려 15년간 준비한 전해질 이온 음료 ‘발란스라이트(Balancelyte)’를 내놓았다.

발란스라이트는 저삼투압 원리를 적용해 물보다 빠르게 체내에 흡수되며 소장에서 작동하는 나트룸·포도당 공동수송체에 맞는 전해질 비율을 갖춰 체내 수분균형을 돕는다. 즉 몸에 물과 전해질을 동시에 공급해 주기 때문에 남녀노소 누구에게나 유용한 음료라는게 국내외 판매회사인 디마이스토리측의 설명이다.

이 음료 개발을 주도한 조병수 박사는 경희대학교 의과대학 교수(1983~2013)를 지낸 신장 전문의로 현재는 경희대 의대 명예교수 겸 신장병 전문병원 대표 원장을 맡고 있다. 조 박사는 “음료수는 약과 달라서 맛이 없으면 아무도 마시지 않는다”며 “발란스라이트는 빠른 흡수가 가능할 정도로 삼투압을 낮추면서 최적의 맛을 내기 위해 많은 시간이 흘렀다”고 말했다

조 박사는 이어 “발란스라이트는 야외활동이 많은 젊은이들과 어린이, 수분이 부족해지기 쉬운 노인은 물론 다이어트를 하는 여성들에게도 좋다”면서 “임상경험과 15년 연구 끝에 탄생한 저삼투압·저칼로리 이온 음료”라고 말했다.

제품은 레몬, 복숭아, 샤인머스캣, 콜라 네 가지 맛으로 출시되며, 특히 콜라 맛은 탄산수와 섞으면 실제 콜라 처럼 즐길 수 있다. 현재 발란스라이트는 국내외 공식 홈페이지에서 오는 10일부터 구매할 수 있다.

디마이스토리 신수철 대표는 “이 음료는 순수 국산개발 제품으로 운동하는 사람뿐 아니라 학생, 직장인 등 모두가 필요한 제품”이라며 “앞으로 지구온난화 시대에 대비해 물 건강 음료 등 마시는 모든 액체류에 대해 최고의 제품들만 생산 판매할 것”이라고 말했다.