[헤럴드경제=김성훈 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 핵 능력을 업그레이드 할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 버지니아주 콴티코 해병기지에서 세계 각국에서 복무중인 약 800명의 장성 가운데 지휘관들을 이례적으로 소집해 전군 지휘관 회의를 열었다.

그는 이 자리에서 “우리의 핵을 업그레이드할 것”이라며 “그 힘은 너무 엄청나기 때문에, 우리는 결코 그것을 사용하지 않기를 바라야 한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “최근 러시아로부터 약간의 위협을 받았고, 그래서 지금까지 만들어진 무기 중 가장 치명적인 핵잠수함을 보냈다”며 “우리는 잠수함 기술에서 러시아와 중국보다 25년 앞서 있지만, 그들은 따라오고 있다. 핵도 그들은 훨씬 뒤처져 있지만 5년 뒤엔 같아질 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁과 관련해 “우리는 푸틴 대통령, 젤렌스키 대통령과 이 문제를 해결해야 한다. 그들을 함께 앉혀서 해결해야 한다”며 “하지만 그것을 할 수 있는 유일한 방법은 힘을 통해서다. 만약 우리가 약했다면 그들은 내 전화조차 받지 않았을 거다”라고 말했다.

美국방 “우리는 깨시민 아니다…전쟁 준비해야”

트럼프 대통령에 앞서 이날 회의에서는 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 발언했다. 그는 미군이 인종과 성평등 같은 사회적 이슈가 아니라 전투력 강화에만 집중하게 하겠다고 강조했다.

그는 이 자리에서 “어리석고 무모한 정치 리더들이 나침반 방향을 잘못 잡았고 우리는 우리 길을 잃었다”면서 “우리는 워크(Woke)부가 됐지만, 더는 아니다”라고 말했다.

‘깨어있다’는 뜻의 워크(Woke·잠에서 깨다는 뜻의 ‘wake’의 과거형)는 인종·성 차별, 사회적 정의에 대한 각성을 의미한다. 다만 보수 진영에서는 이들이 주장하는 ‘정치적 올바름’(PC·Political Correctness)에 부정적인 인식을 갖고 있다. 한국으로 치면 ‘깨시민’(깨어 있는 시민)과 맥락이 유사하다.

헤그세스 장관은 “우리는 너무 많은 군 리더를 그들의 인종이나 성별 할당 등 잘못된 이유로 진급시켰다”라고 주장했다.

이어 “(트럼프 정부는) 우리 부를 감염시킨 사회적 정의, 정치적 올바름, 유해한 이념적 쓰레기를 치우고 정치적인 것을 없애기 위해 많은 일을 했다”며 “정체성의 달, DEI(다양성·형평성·포용성) 사무국, 드레스 입은 남자들, 기후 변화 숭배는 더 이상 없다”고 말했다.

헤그세스 장관은 “국방부의 시대는 끝났다”고 했다. 도널드 트럼프 대통령은 지난 6일 국방부(Department of Defense)라는 명칭은 워크의 산물이라면서, 국방부 대신 전쟁부(Department of War)로 명칭을 바꾸라고 한 바 있다.

헤그세스 장관은 “지금 이 순간부터 새로 복원된 전쟁부의 유일한 임무는 전쟁 수행, 전쟁 준비, 승리하기 위한 준비뿐”이라며 “우리는 방어가 아닌 전쟁에 준비돼 있어야 한다”고 강조했다.