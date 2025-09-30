9월 한달 간 공중케이블 정비로 안전 사고 예방 및 도시 미관 개선 공중케이블 정비 선도…서울시 자치구 중 최다 예산 확보, 4년 연속 정비평가‘상’등급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 가을철 태풍 및 추석 명절에 대비해 지역 내 공중선과 전신주에 대한 안전 점검을 9월 한 달 간 진행했다.

이번 점검은 가을철 태풍으로 인한 강풍, 기습폭우 등에 대비해 안전 사고를 예방, 추석 연휴기간 쾌적한 환경을 제공하기 위해 추진됐다.

점검은 관악구청과 한국전력공사, 주요 통신사업자(▲SKB ▲LGU+ ▲KT ▲HCN)가 협력하여 지정된 7개 정비구역에서 합동으로 진행됐다.

점검 대상은 전기 및 통신선의 끊어짐, 늘어짐, 전신주의 기울어짐 등 보행자의 안전을 위협하거나 재난 및 사고로 이어질 수 있는 모든 잠재적 위험 요소를 포함했다.

점검 결과 발견된 문제는 현장에서 즉시 보수 및 조치해 주민 불편을 최소화하는데 중점을 뒀으며, 추가로 필요한 사항에 대해서는 추후 보완 작업을 통해 철저히 관리할 계획이다.

다세대 주택이 밀집한 관악구는 공중케이블로 인한 안전 사고 예방을 위해 2009년 한전 및 통신사업자와의 정비협약을 체결한 이후 지속적으로 공중케이블을 정비해왔다.

특히, 지난해에만 6개 동에서 약 8만m 가량의 공중케이블을 정비, 여름철 호우 대비 긴급 안전점검을 실시하여 30여 건의 위험 요소를 사전 조치한 바 있다.

이러한 성과를 바탕으로 지난해 과학기술정보통신부가 주관하는 공중케이블 정비 지자체 평가에서 4년 연속 ‘상’ 등급을 받으며 정비 우수구로서의 입지를 굳혔다. 올해도 서울시 자치구 가운데 가장 많은 38억 3000만 원 정비 예산을 확보, 누적 사업비는 162억 3000만 원에 이르러 관악구가 공중선 정비 사업을 선도하고 있다.

박준희 구청장은 “이번 합동 안전점검을 통해 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “공중선 안전관리에 만전을 기해 재난으로부터 구민의 생명과 재산을 보호하는 데 주력하겠다”고 말했다.