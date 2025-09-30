정부조직법 개정안은 수사-기소 분리하는데 파견검사 전원 “수사 마치고 특검 손떼겠다” 특검 “검사가 수사·기소·공소유지 전부 해야” ‘집단 복귀’ 요청에 대해 사실상 반려 입장

[헤럴드경제=김아린·이용경 기자] 김건희 여사에 관한 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 30일 특검 성공을 위해 그간 수사를 해온 파견검사들이 기소와 공소유지도 맡아야 한다고 주장했다.

앞서 같은 날 특검팀 소속 파견검사 40명 전원은 특검 수사를 마친 후 본래 소속된 검찰청에 복귀하기를 요청하는 취지의 입장문을 특검팀 지휘부에 제출했다. 그러자 특검팀은 수사를 담당한 검사들이 기소와 공소유지도 해야 한다며 사실상 이를 반려한 것이다.

김형근 특별검사보는 이날 언론 브리핑에서 “파견검사들의 입장문은 수사가 종료된 이후에 복귀를 희망한다는 취지”라며 “진행 중인 수사에는 전혀 영향을 미치지 않고 철저히 수사하겠다는 뜻”이라고 설명했다. 그러면서 “수사 도중에 복귀하겠단 취지가 전혀 아니다”고 부연했다.

김 특검보는 “특검법의 취지와 내용, 사안의 중대성에 비추어 수사와 기소뿐 아니라 공소유지도 성공적으로 이뤄져야 한다”며 “성공적인 특검 마무리에 수사한 검사들이 기소 및 공소유지에 관여하는 것이 필요하다”고 밝혔다.

이어지는 언론 질의에 김 특검보는 “사건의 중대성 등을 고려했을 때 수사와 기소를 담당했던 검사들이 공소유지에 관여하는 것이 가장 바람직하다”고 재차 강조했다. 김 특검보는 “다만 정부조직법 개정안이 검사의 수사와 기소를 분리하는 취지이기 때문에 합리적인 공소유지 방안을 논의하겠다”고 했다.

파견검사들은 입장문에서 검사가 기소·공소유지만 맡고 수사에는 관여하지 못하게 하는 정부조직법 개정안에 대한 특검의 공식 입장 표명을 요청했다. 이에 특검 지휘부가 검사들이 수사를 마쳐도 기소와 공소유지까지 책임져야 한다는 입장을 낸 것으로 풀이된다.

김 특검보는 “최근 정부조직법 개정안이 국회에서 통과됐고 이에 검사들이 매우 혼란스러워하는 상인 것은 사실이고, 심정적으로 이해할 만하다”고 했다. 지난 26일 검찰청을 폐지하고 검사의 수사권 박탈을 핵심으로 하는 정부조직법 개정안이 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다.

이어 김 특검보는 “특검이 출범한 지 90일이 넘었고 그간 파견검사를 비롯한 특검 구성원들이 불철주야 열과 성을 다해 업무에 임해왔다”며 “특검 수사가 한 치의 흔들림 없이 마무리될 수 있도록 모든 특검 구성원의 뜻과 역량을 한데 모아 잘 운영해 나가겠다”고 했다.

김 특검보는 “파견검사들의 입장문은 내부 제출 목적으로 작성됐는데 뜻하지 않게 외부에 알려져 당혹스럽게 생각한다”고 덧붙였다.

지난 23일 ‘더 센 특검법’이 국무회의를 통과하며 기존 40명이던 특검 파견검사 인원 상한이 70명까지 늘어났다. 하지만 당정의 검찰청 폐지 기조에 대한 검사들의 반발이 이어지면서 현 인원 유지에도 난항이 예상된다.