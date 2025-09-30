[헤럴드경제=김성훈 기자] 한양대 총여학생회가 출범 40년 만에 결국 해체됐다. 이제 서울 소재 대학 중 총여학생회가 남아있는 곳은 감리교신학대와 총신대뿐이지만 이곳들 또한 활동이 저조한 상태다.

30일 대학가에 따르면, 한양대 학생 대의원으로 구성된 전체학생대표자회의(전학대회)는 지난 21일 총여학생회 해체 안건을 출석 인원 110명 중 찬성 102명(92.7％), 기권 8명(7.3％)으로 가결했다. 반대는 없었다.

한양대 총여학생회는 1985년 출범했으나 2016년 이후 10년째 집행부 없는 상태가 이어지며 존폐 논란이 이어져왔다. 2022년 총학생회가 총여학생회 폐지 여부를 전교생 총투표에 부쳤으나 투표율 미달로 무산된 바 있다.

총학생회가 지난달 전교생을 상대로 총여학생회 폐지에 대해 설문한 결과에서 응답자 252명 중 78.2％가 찬성했고 25.8％가 반대했다.

총여학생회는 1984년 서울대와 고려대를 시작으로 2000년대까지 최고 30개까지 만들어졌다. 그러나 학생들과 무관심과 각종 논란이 이어지면서 총여는 점점 쇠퇴의 길을 걷기 시작했다. 페미니즘에 대한 반발이 영향을 미쳤다는 분석도 있다. 결국 서울 소재 대학가에서는 건국대(2013년)를 시작으로 총여학생회가 잇따라 사라졌다.