[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 해양경찰교육원은 추석을 앞둔 30일 지역 내 사회복지시설을 찾아 따뜻한 마음을 나누며 뜻깊은 시간을 보냈다.

한상철 해경교육원장은 여수시장애인종합복지관을 찾아 종사자들의 고충과 이용자들의 불편사항 등 다양한 의견을 청취 후 마음을 담은 후원금을 전달했다.