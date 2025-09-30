[헤럴드경제=나은정 기자] 싱가포르의 한 여성 인플루언서가 쇼핑몰에서 수십만 원어치의 물품을 훔친 혐의로 법원에서 전자태그 부착과 야간 통행금지 명령을 선고받았다.

최근 싱가포르 매체 스트레이츠타임스 등 외신에 따르면 현지 인플루언서 지니 야마구치(30)는 지난해 8월 오차드센트럴 쇼핑몰의 한 상점에서 화장품과 가방 등 총 27개 품목을 훔친 혐의로 재판에 넘겨졌다.

야마구치는 사건 당일 오전 2시30분께 친구와 함께 이 상점에서 토트백, 블러셔, 비타민C 세럼 등 628.90싱가포르 달러(약 68만원)에 달하는 물품을 계산하지 않고 매장을 빠져나간 것으로 파악됐다.

그러나 이들의 의심스러운 행동을 목격한 직원이 매니저에게 이 사실을 알렸고, 관리자는 추후 폐쇄회로(CC)TV에 고스란히 포착된 범행 장면을 확인한 뒤 경찰에 신고했다.

약 열흘 만에 경찰에 붙잡힌 야마구치는 재판 과정에서 유죄를 인정했다. 이후 그는 피해 상점에 전액을 배상했고, 검찰은 야마구치가 반성하고 있고 전과가 없다는 점을 들어 ‘주간 보고 명령’(Day Reporting Order·DRO)으로 알려진 지역사회 기반 처분을 요청해 그는 법원에서 징역형이나 벌금형을 피할 수 있었다.

DRO 처분은 청소년 및 경범죄자들에게 주로 부과되는 대체 형벌로, 지역 사회의 감독을 받아 범죄 재발을 방지하고 교정 효과를 높이려는 데 목적이 있다. 이에 따라 야마구치도 정기적으로 감독센터에 출석해 상담과 재활 프로그램을 이수해야 하며, 향후 3개월 동안 매일 밤 10시부터 다음 날 오전 6시까지 외출이 금지된다. 이 기간 동안 전자태그도 착용하고 있어야 한다.

야마구치와 함게 함께 범행에 가담한 친구 리(29)는 이번 사건 외에도 크록스 슬리퍼, 스타벅스 텀블러 등 약 3000싱가포르달러(약 326만원) 상당의 물품을 훔친 혐의로 추가 기소돼 별도의 재판을 앞두고 있다.

한편 약 2만여 명의 팔로워를 보유하고 있던 야마구치는 사건 이후 인스타그램 계정을 비공개로 바꾸고 자숙하고 있다.