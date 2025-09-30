대형산불 극복 기념·지역 자긍심 고취 행사…시민상·명예시민증 수여와 문화 공연 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시 오는 10월 3일 중앙선1942안동역 메인무대에서 ‘2025년 제23회 안동의 날’을 성대하게 개최한다.

‘안동의 날’은 2003년 시 승격 40주년을 기념해 제정된 안동 대표 기념일로, 매년 10월 3일 시민의 날로 자리매김해 왔다. 안동의 깊은 역사와 정체성을 되새기고, 50만 안동인의 자긍심과 애향심을 나누는 뜻깊은 자리다.

올해 행사는 무엇보다 지난 봄, 유례없는 대형산불을 시민 모두의 힘과 지혜로 극복해 낸 경험을 기리고, 새로운 희망과 도약의 도시로 나아가자는 다짐을 함께하는 의미를 담고 있다.

앞서 시는 지난 24일 심사위원회를 통해 올해 수상자를 확정했다. 자랑스러운 시민상에는 최윤환 권정생동화나라 관장과 천성용 창성공조기전 대표가 선정됐다.

명예로운 안동인상은 이직상 ㈜부림케미칼 대표이사와 황대일 연합뉴스 사장이 수상의 영예를 안았다.

특별상은 故 이근필 퇴계 16대 종손과 이상균 경북바이오산업연구원 이사(현 SK바이오사이언스 CEO 직속 자문위원)에게 돌아갔다.

이들은 아동문학 진흥과 지역 정체성 수호, 지역경제·문화 발전, 제조업 성장과 애향심 실천, 언론을 통한 지역 현안 해결, 종가문화 개혁과 선비정신 계승, 백신 산업 정착 및 국가 방역역량 강화 등에 기여하며 지역사회의 귀감이 됐다.

특히 기념식에서는 콜린 제임스 크룩스(Colin James Crooks) 주한영국대사에게 명예시민증이 수여된다.

크룩스 대사는 1999년 엘리자베스 2세 여왕 방한 당시 안동 방문 일정을 기획해 안동을 세계에 알렸으며, 2022년 여왕 즉위 70주년 기념으로 안동 사과를 영국 왕실에 전달해 양국의 우호를 더욱 돈독히 한 바 있다.

행사는 시상식과 함께 산불 극복의 희망 메시지를 담은 퍼포먼스, 시민의 노래 제창으로 이어지며, 축하공연에는 가수 신승태와 빈예서가 무대에 올라 시민들에게 감동과 즐거움을 선사할 예정이다.