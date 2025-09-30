[헤럴드경제=강승연 기자] 블루보틀 커피 코리아는 ‘블루보틀 판교 현대 카페’와 ‘블루보틀 서울역 카페’를 새롭게 오픈했다고 30일 밝혔다.

블루보틀은 각 지점에 지역적 특색을 담아 차별화된 디자인을 선보여 왔다. 브랜드 핵심 가치인 사려 깊은 ‘환대’의 경험을 알리기 위해 국내외 건축가, 디자이너들과 긴밀하게 협업하는 게 특징이다.

현대백화점 판교점에 연 ‘블루보틀 판교 현대 카페’는 문승지 디자이너가 공동대표로 있는 아티스트 그룹 ‘팀 바이럴스’가 참여했다. 팀 바이럴스는 제주·연남점에도 참여한 바 있다.

이번 카페는 ‘널빤지로 만든 다리’라는 의미에서 비롯된 판교(板橋)의 지명을 현대적으로 재해석해 널빤지의 물성과 구조적 개념을 공간 디자인에 적용했다.

지난 7월 운영한 팝업에서 정식 매장으로 전환한 ‘블루보틀 서울역 카페’는 수많은 여행객이 이용하는 역동적인 공간에서 머물고 싶은 공간으로 변화하기를 바라는 의도를 디자인에 담았다.

공간 디자인은 명동·삼청점에 참여했던 양태오 스튜디오의 양태오 디자이너가 맡았다. 또 공예가 윤라희 작가와 협업해 반투명한 블루보틀 로고가 은은한 푸른빛을 내는 아크릴 작품도 선보였다.

블루보틀 관계자는 “블루보틀의 카페는 지역과 재료, 빛을 세심하게 고려한 디자인 속에서, 브랜드가 가장 소중히 여기는 환대의 가치를 섬세하게 담아낸 공간”이라며 “한 잔의 맛있는 커피를 통해 게스트와 연결되는 그 경험 자체가 그 무엇보다 중요하다”고 전했다.