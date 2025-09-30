대표 제품들 만 8~15세 사이즈로 재해석

[헤럴드경제=강승연 기자] ㈜하이라이트브랜즈가 전개하는 골프웨어 브랜드 말본골프가 아동·청소년 대상의 ‘말본 유스(Malbon Youth) 컬렉션(사진)’을 새로 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 컬렉션은 말본골프에서 처음 선보이는 주니어 라인이다. 브랜드 대표 아이템들을 만 8세~15세 전후 주니어 사이즈로 재해석했다. 온 가족이 함께 입어 시밀러 룩, 패밀리 룩을 연출하기 좋다.

말본골프는 가족 단위로 골프나 운동, 여행 등 시간을 공유하는 트렌드와 부모와 아이가 비슷한 분위기, 컨셉으로 옷을 맞춰 입는 수요가 늘어나는 점을 고려해 이번 컬렉션을 기획했다고 설명했다.

컬렉션은 티셔츠, 카라 셔츠, 후드 티, 맨투맨, 스커트, 조거 팬츠 등 의류를 포함해 가방, 모자 등 액세서리까지 총 25종으로 구성됐다. 베스트셀러인 ‘스타디움 자켓’을 모티브로 한 ‘유스 스타디움 자켓’이 대표적이다.

제품들에는 말본 유스 컬렉션만을 위해 새롭게 고안한 ‘유스 타이거’ 버킷(BUCKETS) 로고를 적용했다. 사이즈는 130부터 160까지 선택의 폭을 넓혔다.

유스 컬렉션은 공식 온라인 스토어에서 판매된다. 오프라인에서는 말본6451 도산 플래그십 매장을 비롯해 8개 말본골프 매장에서만 구매할 수 있다.