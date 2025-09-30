“가장 중요한 가치, 안전 38년 무분규 달성 감사”

최윤범 고려아연 회장이 게르마늄 공장 신설을 추진 중인 온산제련소 현장을 찾아 준비 상황을 점검했다. 이와 함께 38년 무분규 임단협 타결에 동참해준 노동조합 관계자들을 만나 감사의 인사를 전했다.

30일 고려아연에 따르면 최 회장은 지난 28일과 29일 이틀 간의 일정으로 온산제련소를 방문했다. 이번 방문은 온산제련소의 게르마늄 공장 신설 준비 현황을 점검하고, 전략광물·귀금속, 반도체 황산 등 생산 현장의 애로사항 등을 청취하기 위해 이뤄졌다.

고려아연이 신규 생산을 추진하고 있는 게르마늄은 야간투시경, 열화상 카메라, 적외선 감지기 등 방위산업에 쓰이는 핵심소재다. 중국 수출 통제 등의 영향으로 최근 게르마늄 가격이 급등하고 있다. 고려아연은 약 1400억원을 투자해 게르마늄 공장 신설을 추진하고 있으며, 2028년 상반기 상업 가동을 목표로 하고 있다.

최 회장은 또 최근 노사가 2025년 임금 및 단체교섭 협상을 성공적으로 마무리하며 ‘38년 연속 무분규 사업장’ 기록을 달성한 점을 들며 노동조합에 감사의 인사를 전했다. 글로벌 경기 침체가 지속하는 와중에 적대적 M&A로 인한 어려움이 이어지고 있지만 노사가 합심해 사상 최대 매출과 102분기 연속 흑자 등의 과업을 달성하는 등 임직원 모두가 흔들림 없는 모습을 이어가고 있기 때문이다.

최 회장은 “고려아연 노사는 신뢰와 협력을 바탕으로 38년 무분규를 달성했으며, 특히 그 흔한 희망퇴직조차 한 적이 없고 심지어 IMF 사태도 구조조정 없이 돌파한 바 있다”고 강조했다. 이어 “38년 무분규는 어떤 면에서는 102분기 연속 흑자보다 더 큰 성취로, 이는 노사가 신뢰를 바탕으로 함께 이룬 것”이라며 “앞으로도 소통과 상생의 노사문화를 만들어 나가자”고 덧붙였다.

최 회장은 온산제련소의 안전 관리에 만전을 기해달라고 당부했다. 그는 “가장 중요한 가치는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 생명을 지키는 안전이며 끊임없이 안전 관리에 빈틈은 없는지 살펴보며 보완해야 한다”고 강조했다.

이어 “우리 모두의 안전을 지키는 일은 정부의 정책이나 강화된 처벌 때문이 아니라 소중한 우리 모두의 가족의 품으로 웃으며 돌아가기 위한 당연한 우리 모두의 의무이자 책무”라고 덧붙였다. 양대근 기자