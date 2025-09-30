원화 스테이블코인 가이드라인 필요성 금융산업 내 데이터 주권 확보가 차별성 윤호영 “카카오뱅크는 ‘AI 네이티브 뱅크’”

“원화 스테이블코인 등 디지털 화폐 주권을 확보하기 위해서는 국가적 관심과 명확한 가이드라인이 필요합니다.”

윤호영 카카오뱅크 대표이사는 지난 29일 서울 핀테크 위크 2025 기조연설에서 원화 기반 스테이블코인의 필요성을 강조하며 이같이 말했다. 윤 대표는 전 세계 결제망을 장악한 비자·마스터카드를 예로 들며 “EMV라는 프로토콜을 통해 글로벌 확장이 진행되고 있는 상황에서, 원화 스테이블코인을 도입해 디지털 화폐 주권을 지켜야 한다”고 강조했다.

그는 스테이블코인의 잠재력에 대해 “국내는 디지털 전환 수용도가 높아 원화 스테이블코인 자체만으로도 가치가 있다”며 “국내 시장 보호는 물론 해외 송금이나 해외 결제 수단으로도 활용될 수 있다”고 말했다. 이어 “해외에서 원화 스테이블코인 지갑을 이용하면 복잡한 절차 없이도 편리하게 송금과 결제가 가능하다”고 설명했다.

또 “한국은 암호화폐 유통 규모에서 세계 2위 수준이며, 디지털 강국으로서 기술력도 충분하다”며 “수조 원 규모의 시장에서 이미 활용된 기술을 바탕으로 원화 스테이블코인을 도입한다면 금융 강국으로 가는 중요한 어젠다가 될 것”이라고 말했다.

윤 대표는 금융산업 내에서의 AI 활용을 강조했다. 미국이 한국에 앞서 AI 활용에 적극적인 모습을 보이는 것에 우려를 표하며 “AI 지향적 데이터 활용을 위해서는 사회적 합의가 선행돼야 한다”면서 “데이터 주권 확보와 인공지능(AI) 적극 도입을 통해 우리 기술을 전 세계로 확장해 나갈 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

그는 카카오뱅크를 “AI 네이티브 뱅크(AI Native Bank)”로 정의하며 차별화된 성과를 소개했다. 윤 대표는 “카카오뱅크는 출범과 동시에 고객 동의를 기반으로 금융·대안·공공데이터를 활용해 우월한 신용평가 모형을 만들었다”며 “중저신용자 대출을 많이 취급하면서도 낮은 연체율을 보이는 것이 그 예”고 강조했다.

카카오뱅크가 활용하는 금융데이터는 자체 금융 서비스 거래 정보, 제휴 금융서비스 거래 데이터, 금융결제원·오픈데이터·CB 등 금융 인프라 데이터가 있다. 대안데이터로는 카카오 서비스 이용 이력, 도서·유통·통신 등 이종업 제휴 데이터, 소상공인 특화 데이터를 포함한다. 공공데이터는 정부 및 지자체 보유 정보, 등기 정보 등 공적 장부 데이터와 공공 마이데이터를 의미한다. 금융·대안·공공 데이터를 결합해 기존 금융사에서 포괄하지 못한 중저신용자를 포괄하게 됐다는 것이다.

AI 접목 서비스도 소개했다. 카카오뱅크는 스미싱 문자 확인 서비스, 대화형 검색을 통한 금융서비스 안내, DSR 등 금융계산기 기능 등을 제공하고 있다. 윤 대표는 이를 두고 “데이터와 유저 인터페이스라는 두 축을 기반으로 서비스 모델을 발전시키고 있다”고 설명했다. 정호원 기자