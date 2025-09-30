최 부총리, 한국 대교협 회장단 첫 간담회 미래인재양성·지역교육 혁신 등 협조 요청

[헤럴드경제=김용재 기자] 최교진 부총리 겸 교육부 장관은 30일 포시즌스 호텔 서울에서 한국대학교육협의회(대교협) 회장단과 첫 간담회를 가질 예정이다.

이날 교육부에 따르면 이번 간담회는 최 부총리 취임 이후 대교협과 처음으로 만나는 자리다. 이번 간담회는 정부의 고등교육(대학) 정책 방향을 논의하고 현장 의견을 수렴하기 위해 마련했다.

교육부는 ▷인공지능(AI) 디지털시대 미래인재양성 ▷지역교육 혁신을 통한 지역인재 양성 등 주요 국정과제 이행을 위해 대교협 회장단에 협조를 요청할 계획이다.

대교협은 간담회에서 고등교육 경쟁력 제고를 위한 재정 확충 방안 등을 제안할 예정이다.

최 부총리는 “한국대학교육협의회는 고등교육 정책 과제를 실현하기 위한 중요한 정책 동반자”라며 “교육부는 앞으로도 대학과의 긴밀한 소통과 협력을 바탕으로 국정과제를 비롯한 고등교육 정책을 적극적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.