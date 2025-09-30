선박 항로상 경비함정 전진배치 해경청 구조세력 대응태세 유지

[헤럴드경제=이용경 기자] 해양경찰청은 추석 연휴를 맞아 도서 지역을 찾는 귀성객과 관광객이 안전하고 평안한 명절을 보낼 수 있도록 ‘해양 안전관리 종합대책’을 시행한다고 30일 밝혔다.

올해는 연휴가 예년보다 길어 여객선과 도선을 이용하는 귀성객과 관광객 증가가 예상된다. 해경은 이달 18일부터 다음 달 2일까지를 사전점검 기간으로 정하고 다중 이용 선박과 사고 취약 시설을 점검한다. 선박 종사자를 대상으로 한 안전 교육과 홍보 활동도 병행하고 있다.

민생침해 범죄 단속도 강화한다. 추석 특수를 노린 대규모 먹거리 밀수, 수산물 원산지 둔갑 등 불법 행위가 우려되는 상황이라 외사 활동을 확대해 먹거리 안전에 힘을 쏟는다는 방침이다.

연휴 기간에는 주요 여객선·도선·낚시어선 항로에 경비함정을 전진 배치해 긴급 상황에 대비한다. 또 해안가·갯바위·방파제 등 연안 위험 구역 순찰을 강화해 안전사고 예방에 나선다.

해양 사고가 발생할 경우 신속한 대응을 위해 본청·지방 해경청·해양경찰서에 구조본부를 운영할 수 있도록 사전 준비하고, 경비함정·중앙특수구조단·항공단·구조대 등 모든 구조 세력은 24시간 비상 출동 태세를 유지할 예정이다.

해경 관계자는 “국민이 안전하고 편안하게 추석 명절을 보낼 수 있도록 취약 시설 점검부터 비상 대응 태세 유지까지 총력을 다하겠다”며 “선박 운항자는 법규를 준수하고, 바다를 찾는 국민은 개인 안전을 위해 구명조끼 착용 등 안전 수칙을 지켜달라”고 당부했다.