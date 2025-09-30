신제품 수요 예측 ‘AI 에이전트’ 개발··· 특허 출원 계획

[헤럴드경제=전새날 기자] 동원그룹과 KAIST가 공동 주최한 대국민 AI(인공지능) 경진대회 ‘2025 동원 AI 컴피티션’ 본선이 30일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열렸다.

이번 대회는 대한민국의 우수 AI 인재와 기업이 AI를 매개로 미래를 예측하고 혁신을 모색하는 협력의 장이다. 동원그룹은 AI 기술 발전과 창의적 인재 양성이라는 사회적 책임을 실천하기 위해 이번 대회를 마련했다.

이번 대회는 만 19세 이상이라면 누구나 참석할 수 있다. 총 135개 팀 669명이 예선에 참가했으며, 이 중 13.5대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 10개 팀이 본선 무대에 진출했다. 본선 진출팀들은 50여일 동안 챗GPT 등 대규모 언어모델(LLM)을 활용해 실제 산업 현장에서 적용할 수 있는 AI 활용 아이디어를 구체화하며 창의적 문제 해결 능력을 겨뤘다.

이번 대회의 주제는 ‘LLM 기반 소비자 유형(페르소나) 생성 및 신제품 수요 예측’이다. 신제품 출시 전 잠재고객의 구매 의사를 AI로 미리 파악하고자 하는 기업의 니즈에 대한 도전 과제다.

참가팀들은 다양한 데이터를 기반으로 가상의 소비자 페르소나를 생성했다. 이후 동원F&B의 신제품 구매 의사를 예측하는 모델을 개발, 95% 이상의 높은 정확도를 기록했다. 특히 가상 페르소나 모델링을 활용한 수요 예측은 국내 최초의 시도로, 동원그룹은 해당 과제를 특허 출원할 계획이다.

‘2025 동원 AI 컴피티션’ 본선 무대는 동원그룹 공식 유튜브 채널 동원TV에서 생중계된다.

한편 동원그룹은 AI 인재 양성과 생태계 조성을 위해 노력하고 있다. 김재철 동원그룹 명예회장은 KAIST에 544억 원을 기부해 ‘김재철AI대학원’ 설립에 기여하는 등 AI 분야 인재 양성을 위해 적극 지원하고 있다. 또 동원그룹은 지난해 자체 AI 플랫폼 동원GPT를 도입하고, 실습 교육과 사내 경진대회를 통해 임직원들이 업무 전반에서 AI를 활용하도록 지원하고 있다.

김남정 동원그룹 회장은 “AI가 몰고 오는 거대한 변화의 파도 앞에서 AI 확산과 발전에 앞장서야 한다는 사회적 책임을 실천하고자 이번 대회를 개최했다”며 “앞으로도 대한민국의 AI 경쟁력 강화를 위해 다방면으로 지원할 것”이라고 말했다.