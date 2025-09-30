[헤럴드경제=함영훈 기자] “호주 봄 처녀 제 오시네~” 남반구 호주에 새 봄이 찾아왔다.

봄은 새출발, 새 기운을 뜻한다. 호주관광청이 ‘쉼’과 ‘회복’을 테마로 한 리트리트(Retreat) 여행지를 30일 한국민에게 소개했다. 자기 돌봄, 자연과의 연결, 내면적 휴식에 초점을 맞춘 심신 건강 스팟들이다.

부킹닷컴의 ‘2025년 9대 여행 트렌드’ 조사에 따르면, 한국인 여행객의 49%와 글로벌 여행객의 60%가 심신의 건강을 충족시키는 ‘장수 리트리트(longevity retreat) 여행’에 높은 관심을 보였다.

호주의 주요 지역인 남호주, 빅토리아, 퀸즐랜드 등지에서는 최근 일상에서 벗어나 휴식과 회복에 몰입할 수 있는 신규 스파 및 배스하우스가 잇따라 문을 열며 주목받고 있다.

특히 10월 이후 호주는 본격적인 봄 시즌을 맞아 야외 스파와 리트리트 체험을 즐기기에 최적의 시기다. 호주관광청은 청정한 자연과 각 지역의 특색을 담은 이 시설들은 여행객들에게 호주에서만 누릴 수 있는 특별한 쉼과 영감을 선사할 것이라면서 다음 5곳을 추천했다.

▶마룰라 데이 스파 – 모날토, 남호주

남호주 모날토 사파리 리조트 내에 자리한 ‘마룰라 데이 스파(Marula Day Spa)’는 자연과 웰빙이 조화를 이루는 프리미엄 힐링 공간이다. 호주의 대표 뷰티 브랜드인 쥴리크(Jurlique)와 협업해 전문 테라피와 뷰티 리추얼을 선보이며, 방문객들에게 몸과 마음의 균형을 회복하는 경험을 제공한다.

스파 내 ‘마룰라 소크 하우스’에서는 활력풀, 냉·온탕, 전통 사우나, 휴식 라운지 등 다양한 시설을 갖춰 완벽한 리셋의 시간을 누릴 수 있다. 리조트 투숙객뿐 아니라 일반 방문객도 이용할 수 있으며, 애들레이드(타른타냐)에서 차로 약 1시간 거리에 위치해 접근성도 뛰어나다. 인근의 모날토 사파리 파크에서는 호주 최대 규모의 사자 무리와 기린을 가까이서 만날 수 있어, 자연 속 야생 체험과 깊은 휴식을 함께 즐길 수 있는 여행 코스로 이상적이다.

▶소크 배스하우스 사우스 야라 – 멜버른/나럼, 빅토리아

멜버른 도심에서 차로 불과 15분 거리에 새롭게 문을 연 ‘소크 배스하우스(Soak Bathhouse South Yarra)’는 전통적인 ‘조용한 스파’ 개념에서 벗어나, 활발한 교류와 휴식을 동시에 즐기는 ‘소셜 웰니스(Social Wellness)’ 콘셉트를 선보인다.

마그네슘 온천, 아이스 플런지, 시더우드 사우나, 아로마 스팀룸, 적외선 사우나 등 다양한 시설을 자유롭게 이용할 수 있으며, 마사지·LED 페이셜·명상 프로그램도 마련되어 있다. 혼자 방문해도 좋지만 친구나 연인과 함께 대화를 나누며 즐길 수 있어 현지인들에게도 큰 인기를 얻고 있다. “웰빙은 특별한 날만이 아니라 일상 속에서 누려야 한다”는 철학을 담은 이곳은 합리적인 가격과 뛰어난 접근성을 기반으로, 여행객들에게도 멜버른의 새로운 힐링 명소로 자리매김하고 있다.

▶스테이트 오브 빙 – 발라랏, 빅토리아

멜버른에서 차로 약 90분 거리에 위치한 ‘스테이트 오브 빙(State of Being)’은 ‘신체와 신경계 회복’을 핵심 가치로 내세운 웰니스 센터다.

온·냉탕, 미네랄 풀, 건·습식 사우나를 비롯해 호흡법, 소마틱 스트레칭, 지압, 압박 요법 등 다양한 프로그램을 체계적으로 제공한다. 특히 방음 처리된 전용 공간에서 진행되는 프로그램은 몰입도를 높여 피로 회복과 집중력 향상에 탁월한 효과를 선사한다. 이곳은 엘리트 운동선수부터 직장인, 여행자까지 폭넓은 방문객이 찾으며, 중앙의 벽난로와 녹지 공간은 단순한 휴식을 넘어 교류의 장 역할도 한다. 발라랏의 전통적인 매력에 웰니스 요소가 더해져, 새로운 리트리트 여행지로 각광받고 있다.

▶포레스트 플로우 – 캥거루 아일랜드, 남호주

남호주의 보물섬으로 불리는 캥거루 아일랜드에서는 숲속에서 즐기는 독창적인 리트리트 경험 ‘포레스트 플로우(Forest Flow by Island Alive)’를 만날 수 있다. 애들레이드(타른타냐)에서 차로 약 90분 거리에 위치해 접근성이 뛰어나면서도, 울창한 숲의 고요함을 온전히 느낄 수 있다.

이곳에서는 소나무 숲 전망의 통나무 사우나, 나무 아래 장작 온수탕, 청량한 냉탕을 오가며 2시간 동안 깊은 치유와 재충전을 경험한다. 맨발로 걷는 이끼 바닥, 새소리, 바람 소리가 더해져 디지털 기기에서 벗어나 자연에 몰입할 수 있는 시간이 완성된다. 자연 속에서의 깊은 몰입과 리셋을 원하는 여행자에게 이상적인 프로그램으로, 캥거루 아일랜드 여행을 한층 더 풍성하게 만들어준다.

▶솔 엘리먼츠 – 탬버린 마운틴, 퀸즐랜드

호주 최초의 플로팅 배스하우스인 ‘솔 엘리먼츠(Sol Elements)’가 퀸즐랜드 골드코스트 내륙의 탬버린 마운틴 글레이즈 호수 위에 문을 열었다. 브리즈번(미안진)에서 차로 약 1시간 거리에 있어, 도시와 자연을 잇는 새로운 힐링 공간으로 주목받고 있다.

원형 구조물은 일본 전통 야키스기(Yakisugi) 목재, 음양(陰陽) 콘셉트의 정원, 오닉스 조명이 어우러진 독착적 디자인으로 꾸며졌다. 내부에는 마그네슘 온천, 플로팅 케이브, 습식 사우나 등 다양한 시설이 조화를 이루며, ‘자연의 네 가지 원소(흙·공기·불·물)’에서 영감을 받은 스파 리추얼도 제공된다. 특히 이 리추얼에는 호주 원주민의 안내로 수집된 돌을 활용한 사운드·스톤 테라피가 포함돼 특별한 경험을 선사한다. 또한 호수 전망의 전용 스위트룸에서는 프라이빗한 미네랄 목욕을 즐길 수 있어, 연인과의 특별한 여행지로도 각광받고 있다.