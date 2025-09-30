수익성 개선 이뤄내…영업이익 139억 “성장 중심 기조 재정비, 내실경영 체제로 전환”

[헤럴드경제=노아름 기자] 6월 결산법인인 EY한영이 올해 회계연도 기준 실적을 30일 발표했다.

EY한영은 2024년 회계연도(2024년 7월~2025년 6월) 총 매출 7648억원, 영업이익 139억원을 달성했다고 밝혔다.

EY한영은 한영회계법인과 EY컨설팅 등으로 구성되어 있다. 한영회계법인은 매출액 4645억원과 영업이익 91억원을 기록했다. 같은 기간 EY컨설팅 등의 매출액은 3003억원, 영업이익은 48억원이었다.

EY한영은 “불확실한 대내외 환경 속에서 매출은 전년 대비 2.3% 감소했다”면서도 “내실경영을 강화한 결과 생산성 지표인 인당 매출액은 평균 임직원수 3260여명 기준 2억3400만원으로 전년대비 6% 개선됐고, 영업이익도 전년대비 52% 증가했다”고 설명했다.

EY한영의 임직원 1인당 평균 인건비는 1억2600만원으로 전년대비 6% 증가했으며, 이는 임직원 상여금이 전년대비 10% 가까이 증가한 것에 기인한다.

EY한영의 회계감사 매출액은 전년대비 6% 증가한 2340억원의 매출을 달성했다. 회계감사 매출액은 EY한영 전체 매출의 31%, 한영회계법인 매출의 50.4%를 차지했다. EY한영은 “회계감사 매출액이 매년 증가하는 것은 인공지능(AI) 기반 디지털감사와 고품질 감사에 대한 고객 신뢰 강화에 따른 결과”라고 풀이했다.

한영회계법인이 외부감사를 수행하고 있는 주요 기업으로는 현대자동차, 기아, LG전자, SK디스커버리, SK가스, HD현대, 삼성E&A, 한화, 한화생명, 한화에어로스페이스, 포스코, 케이티앤지, 한국항공우주산업, LS, 두산밥캣, 롯데케미칼, 롯데칠성음료, 세아그룹, 하나금융지주, 메리츠금융그룹, BNK금융그룹, 교보생명보험그룹 등이다.

EY컨설팅 등에서는 3003억원의 매출을 기록하며 EY한영 전체 매출의 39%를 차지해 법인 성장을 견인하는 핵심 축으로 자리매김하고 있다. 특히 EY컨설팅은 최근 5년간 연평균 30%의 매출 성장률을 기록하며 빠른 외형 확대에 일조했다는 평가다. 또한 올해는 영업이익이 전년대비 53% 증가하면서 질적 성장 기조도 지속적으로 강화되고 있다.

박용근 EY한영 대표이사는 “EY한영은 성장 중심의 경영 기조를 재정비하고, 수익성 개선에 중점을 둔 내실경영 체제로 전략적 전환을 추진해 왔다”며 “그 결과 임직원에 대한 실질적인 보상 수준을 높이고, 성과에 상응하는 보상이 이뤄지는 체계와 문화를 정착시켰다”고 말했다.

그는 이어 “앞으로도 효율성과 수익성을 강화하고, 지속 가능한 성장 기반을 더욱 공고히 하는 동시에, 조직의 전문성 고도화 및 사업 간 유기적 협업 확대를 통해 고객이 확신을 갖고 미래를 준비할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 강조했다.

EY한영은 올해에도 섹터별 전문성 강화와 사업부문 간 협업 체계 고도화를 통해 고객 신뢰 제고에 주력할 계획이다. EY한영은 전사적으로 AI 역량과 서비스를 결집한 ‘EY AI 허브’(EY AI Hub)의 통합 운영을 통해서 내부 AI 혁신을 통한 업무 효율화 및 자동화를 높이는 동시에 기업 고객을 대상으로 한 AI 트랜스포메이션(AX) 서비스 제공도 지속 확대해 나갈 방침이다.