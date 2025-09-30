경남 남해군 병원 의료진이 신고

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경남 남해군에서 10대 여성이 몸 전체에 멍과 상처를 남긴 채 사망해 경찰이 수사에 나섰다.

30일 뉴스1 보도와 경찰에 따르면 경찰은 자녀를 제때 치료받게 하지 않아 숨지게 한 혐의(유기치사)로 40대 여성 A씨를 지난 25일 구속 수사 중이다.

A씨는 지난 22일 오후 5시쯤 남해군의 한 병원에 10대 딸인 B양을 응급실로 데려왔으나 B양은 이미 호흡과 맥박이 없었던 상태였다.

병원 의료진은 B양의 몸 곳곳에서 상처와 멍이 확인되는 등 범죄 의심 정황을 파악하고 경찰에 신고했다.

A씨는 직접 자동차를 이용해 B양을 병원에 데려왔으며, B양은 병원에 도착할 당시 이미 숨진 상태였던 것으로 추정됐다.

경남 진주시에 거주하는 B양은 지난 21일 A씨와 함께 남해군을 찾았던 것으로 조사됐다.

경찰은 정확하 사망 경위와 사건 경위를 조사 중이다.

유기치사 혐의를 적용받아 구속된 A씨는 향후 수사 과정에서 혐의가 변경될 수 있다.