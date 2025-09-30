9월 일평균 상장주식 회전율 0.57%…전월 이어 연중 최저 수준 개인, 코스피서 9월에만 10.5조·3분기 18.4조 순매도 ‘역대 최대’ “‘손바뀜’ 활발한 개인 국장 탈출 현상에 영향” 대형주 대비 중소형주 ‘소외현상’도 회전율 저하로

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피 지수가 ‘전인미답(前人未踏)’의 고지에 연일 오르는 초강세장 속에서도 9월 증시 엔진은 재점화에 애를 먹은 것으로 나타났다. 월별 코스피 일평균 회전율이 투심 약화 탓에 ‘박스권’에 갇혔던 지난 8월에 이어 두 달 연속으로 7년래(來) 가장 낮은 수준에 머물렀기 때문이다.

30일 한국거래소에 따르면 전날 종가 기준으로 9월 일평균 상장주식 회전율은 0.57%를 기록했다. 지난달(0.5%)에 이어 올해 두 번째로 낮은 수준이다.

지난달 코스피 월별 일평균 상장주식 회전율은 2015년 이후 최근 10년간 기록한 최저치다. 당시엔 세제 개편안에 대한 실망감에다 한미 관세 협상의 여파, 미국 물가 우려에 따른 금리 인하 지연 가능성 등이 악재로 작용하며 코스피 지수가 한 달 넘게 지지부진한 모습을 면치 못했다.

이달 증시 상황에 더 눈길이 가는 이유는 코스피가 연일 ‘역대 최고점’을 경신하면서 역대급 강세장이 펼쳐진 가운데도 증시 활력 수준을 보여주는 회전율이 좀처럼 회복되지 못했다는 점이다.

코스피 지수는 지난 24일 장중 3497.95포인트까지 치솟으며 ‘사상 최고치’ 기록을 새롭게 썼다. 지난 23일 종가 기준으로는 3486.19를 찍으며 종가 기준 최고 기록도 경신했다. 전날 종가(3431.21) 기준으로도 9월 한 달에만 코스피 지수는 7.7% 급등했다.

이런 ‘불장’ 속에서도 9월 코스피 거래 활력은 8월에 버금갈 정도로 연중 최저 수준이었고, 집계 기간을 좀 더 넓혀 봤을 때는 지난 2018년 8월(0.54%) 이후 6년 11개월 만에 가장 낮은 수준이었다.

상장주식 회전율은 일정 기간의 거래량을 상장주식 수로 나눈 값이다. 회전율이 높다는 것은 투자자들의 주식 시장에 관한 관심이 높아 ‘손바뀜’이 활발하게 발생했음을 보여준다.

코스피 지수가 역대 최고 수준을 기록하는 가운데서도 회전율이 낮게 깔리는 현상이 발생한 요인 중 하나로 증시 전문가들은 ‘동학개미(국내 주식 소액 개인 투자자)’의 국장(국내 증시) 탈출 심화 현상을 꼽는다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준으로 9월 들어서만 개인 투자자는 코스피에서 10조4593억원 규모의 순매도세를 기록했다. 개인 투자자의 월간 순매도액이 사상 최초로 10조원 선을 넘어선 것으로, 기존 월별 개인 최대 순매도액 8조4120억원(2024년 2월) 기록 경신도 확실시된다.

올해 3분기 기준으로도 개인은 코스피에서 18조4060억원 규모의 순매도액을 기록했다. 이 또한 거래소가 관련 통계를 집계하기 시작한 1998년 이후 역대 최대치다.

정부의 세제개편안 관련 불확실성이 여전히 남아있는 가운데 코스피가 고점에 이르렀다는 인식에 차익 실현에 나서고, 미국 등 해외 증시로 자금이 옮겨간 영향으로 풀이된다. 한국예탁결제원에 따르면 지난 24일 기준 개인 투자자들의 해외주식 보관액은 2192억2500만달러(309조1730억원)로 2분기 말 1844억5400만달러(260조1355억원) 대비 347억7100만달러(49조375억원) 늘었다.

외국인·기관 투자자가 9월에만 각각 7조4206억원, 2조2584억원어치 코스피 주식을 순매수했고, 3분기엔 각각 12조840억원, 2조4219억원 규모로 주식을 사들였음에도 불구하고 ‘회전율’로 보여지는 증시 활력을 불어넣는 데는 역부족이었던 셈이다.

한 외국계 자산운용사 고위 관계자는 “외국인·기관의 경우 국내 증시에선 대형 우량주를 중심으로 장기 투자를 하는 성향이 강하다”면서 “중·소형주까지 활발하게 매수·매도를 주도하는 개인이 국내 증시에서 빠져나가면서 손바뀜 현상이 줄어든 결과”라고 짚었다.

코스피 랠리가 대형주 강세 ‘쏠림 현상’에 힘입어 발생했다는 점도 회전율이 낮게 나타난 요인으로 꼽힌다. 한국거래소에 따르면 9월 한 달간 ‘코스피 대형주’가 8.79% 오를 때 ‘코스피 중형주’와 ‘코스피 소형주’는 각각 1.86%, 1.77% 상승하는 데 그쳤다. 한 증권업계 관계자는 “거래량이 상대적으로 더 많은 중·소형주의 ‘소외 현상’이 심화하면서 손바뀜도 그만큼 잦아들었다”고 분석했다.

일각에선 회전율이 낮게 형성된 가운데서도 코스피 지수가 강세를 이어가고 있다는 점은 증시가 향후 급등락할 가능성이 그만큼 줄어들었다는 점을 의미한다는 평가도 내놓는다. 한 국내 증권사 리서치센터장은 “단기 모멘텀에 따라 급등락하는 주식이 아니라 대형 주도주가 중심을 잡고 코스피 지수를 끌어올렸다는 점에서 변동성 리스크는 그만큼 줄어든 상황”이라며 “외국인·기관 투자자가 떠받치며 이어가는 상승장인 만큼, 중장기적 관점에서 투자 전략을 세우는 게 효과적인 시점”이라고 짚었다.