개인 의사들도 단독으로 보험 가입 가능

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 지난 25일 대한병원의사협의회와 의사·병원배상책임보험 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

병의협은 약 2만5000명의 회원을 보유한 대한의사협회의 법정 산하 조직으로, 병원 봉직 의사들의 근로 환경 개선과 권익을 대변하는 역할을 맡고 있다. 이번 협약은 의사의 권익 보호와 안정적인 진료 환경 조성이라는 두 가지 주요 목적을 두고 있다.

기존의 의료배상책임보험은 주로 병원이나 의원 단위로만 가입할 수 있었지만, 이번 협약으로 개인 의사들도 단독으로 보험에 가입할 수 있게 돼 일반 진료 의사와 대진(당직) 의사까지 보장 범위가 확대된다. DB손보는 경쟁력 있는 보험료율과 서비스를 제공하며, 보험 가입자가 실질적으로 리스크를 관리할 수 있도록 적극적인 지원에 나설 예정이다.

또한, 이번 협약을 통해 의료배상책임 리스크를 효과적으로 관리하고 진료의 안정성을 높여, 회원 만족도를 높이고 시장에서의 긍정적인 인식 확산에 주력할 방침이다.

회원들의 보험 가입 신청과 문의 응대, 보상 접수 등 모든 과정은 티피에이코리아가 담당한다. 티피에이코리아는 개인형 의사배상 전담센터를 운영하며 전문적이고 일관된 서비스를 통해 회원들의 만족도와 서비스 품질을 높이는 데 최선을 다할 계획이다.

병의협 관계자는 “이번 협약이 의료사고에 효과적으로 대비할 수 있는 시스템을 마련하고, 보험 가입 확대가 의료진들의 안정적인 진료 환경을 만드는 데 이바지할 수 있을 것”이라고 말했다.

DB손보 관계자는 “이번 협약을 통해 단순한 보상 중심의 보험 서비스에서 벗어나 의사들의 권익을 적극적으로 보호하고, 안정적인 진료 환경을 지원할 수 있는 실질적인 리스크 관리 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.