민홍철 의원 “인상 요인 점검하고 합리적 가격 유도 필요”

[헤럴드경제=채상우 기자] 고속도로 휴게소에서 파는 음식 가격이 4년새 크게 오른 것으로 조사됐다.

30일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 민홍철 의원이 한국도로공사로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 6월 기준 고속도로 휴게소 매출 상위 10개 식음료 평균 판매가는 6천342원을 기록했다.

이는 2021년 같은 달과 비교해 12.5% 오른 것이다.

같은 기간의 소비자물가지수(CPI) 변동률인 8.3%와 비교해 휴게소 인기 음식의 가격 인상 폭이 큰 것이다.

품목별로는 돈가스류가 8천916원에서 1만1천218원으로 25.1% 상승해 가장 급격한 인상률을 기록했다.

돈가스는 2023년 6월(1만269원) 이후 휴게소 상위 10개 식음료 중 유일하게 1만원대의 가격을 유지해 왔다.

돈가스에 이어 우동류가 5천890원에서 6천539원(18.1%↑), 아메리카노가 4천41원에서 4천754원(17.6%↑)으로 크게 올랐다.

비빔밥은 8천390원→9천778원(16.5%↑), 국밥은 8천142원→9천659원(15.4%↑), 호두과자는 4천445원→5천96원(14.6%↑), 라면은 4천463원→4천719원(11.7%↑), 떡꼬치는 3천548원→3천957원(11.3%↑) 등으로 두 자릿수대 상승률을 보였다.

민 의원은 “휴게소에서 밥 한 그릇에 간식 하나만 해도 만원을 훌쩍 넘는다”며 “추석 귀성길에 휴게소를 이용하는 국민의 부담을 덜 수 있도록 가격 인상 요인 점검과 합리적 가격 유도 방안을 마련해야 한다”고 밝혔다.