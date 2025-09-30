수영장, 탁구장, 재활 운동 등 다양한 종목 스포츠시설서 이용 가능 온라인·전화·방문 신청 가능, 예산 소진 시 조기 마감

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“건강한 일상, 어르신들의 활력을 응원합니다”

서울 강서구(구청장 진교훈)는 어르신들의 건강증진과 사회참여 활성화를 위해 ‘어르신 스포츠 상품권’ 2차 신청자를 모집한다.

이 상품권은 수영장, 탁구장, 재활 운동, 척추 운동 등 전국 제로페이 가맹 시설에서 사용 가능하며, 스포츠 강좌 수강료 및 시설 대관료 결제 시에도 활용할 수 있다.

지원 대상은 만 65세 이상 모든 어르신이며, 모바일 상품권 10만 원을 받게 된다.

앞서 지난 8월에 지급한 1차 상품권은 만 65세 이상 기초연금 수급자를 대상으로 5만 원 상당의 상품권이 지급됐으나, 이번 2차에서는 대상과 금액을 확대했다.

신청은 ▲공식 누리집 온라인 신청 ▲전화 신청 ▲주민센터 및 강서구청 체육관광과 방문 등으로 할 수 있다.

신청은 예산 소진 시까지 접수하며, 신청 인원이 많으면 조기 마감될 수 있다.

구는 신청 서류 검토 후 최종 선정자에게 개별 통보할 예정이다. 상품권은 10월 중 지급 예정이며, 사용 기한은 12월 31일까지다.

단, 기존 1차 사업 참여자도 2차 지원을 받기 위해 반드시 새롭게 신청해야 한다.

이용 가능한 시설은 스포츠 상품권 누리집 내 사용처 리스트에서 확인 할 수 있다.

진교훈 구청장은 “고령화 사회에 어르신들의 건강을 세심히 살피기 위해 2차 접수를 추진한다”며 “이번 스포츠시설 이용료 지원을 통해 더 많은 어르신이 활력 있는 노년을 즐기고 건강을 지키시길 바란다”고 전했다.