주당 40만원 돌파…매수세 몰려 거래량 급증 주식 교환 비율 영향도 주목…내달 하순 이사회

[헤럴드경제=신동윤 기자] 두나무 주가가 네이버 자회사 편입 이후 미국 증시에 진출할 수 있다는 기대감 덕분에 비상장 시장에서 3년 5개월 만에 최고가를 경신했다. 세계 4위 가상자산 거래소와 국내 1위 핀테크 회사의 결합으로 글로벌 시장에서 충분히 프리미엄을 인정받을 수 있다는 전망이 주가를 끌어 올렸다.

30일 증권플러스 비상장에 따르면 비상장사인 두나무 주가는 전날 장중 40만5000원까지 치솟으며, 2022년 4월 22일(40만7000원) 이후 3년 5개월 만에 최고가를 기록했다.

두나무 주가는 네이버 자회사 편입 계획이 알려진 지난 25일 30만원 초반대까지 푹 꺼졌다가 이튿날 급반등한 뒤 상승세를 이어가고 있다. 한때 거래량도 평소의 10배 이상으로 뛰었다.

두나무와 네이버파이낸셜은 포괄적 주식 교환을 통한 합병을 추진하는 것으로 알려졌다.

두나무 주식에 매수세가 몰린 것은 두 회사의 합병 법인이 향후 미국 나스닥 단독 상장을 추진할 것이라는 전망이 유력하기 때문으로 분석된다.

특히 미국 증시에 성공적으로 진출하면 현재 양사 기업가치를 단순 합산한 것보다 더 높은 가치를 인정받을 가능성이 제기된다.

구체적으로는 네이버가 원화 기반 스테이블코인을 발행하고, 이를 네이버페이 결제망뿐 아니라 두나무 블록체인 인프라 ‘기와’와 연동하는 사업 모델이 거론된다.

증권가에서는 이런 신사업이 글로벌 투자자의 관심을 끌 경우 합병 법인 시가총액이 최소 50조원에 달할 수 있다는 보고서가 나오고 있다.

두나무의 업비트와 가상자산 거래량 면에서 어깨를 나란히 하는 미국 거래소 코인베이스의 경우 나스닥 시가총액이 100조원을 훌쩍 넘는다.

두나무 입장에선 대규모 기업공개(IPO)의 ‘숙원’을 풀 수 있고, 네이버 입장에선 자사 주식이 이미 코스피 시장에서 거래되는 상황에서 ‘쪼개기 상장’ 비판을 피할 수 있는 이점도 있다.

한편, 최근 두나무 주가 급등이 네이버파이낸셜과의 주식 교환 비율 산정에 막판 변수로 작용할지 관심이 쏠린다.

현재 시장에서 추정하는 두 회사 기업 가치는 4대1 수준이다.

이 비율대로 주식 교환이 이뤄지면, 송치형 두나무 회장(두나무 지분율 25.5%)과 김형년 부회장(13.1%)의 합병 후 지분율은 각각 20.4%, 10.5%가 된다.

이미 송 회장이 합병 법인 최대주주로 등극하는 것이 기정사실로 거론되는 가운데 두나무 주가 상승이 회사 가치 산정에 영향을 미칠 경우 송 회장 지분이 더 확대될 수 있다는 분석이 나온다.

일각에서는 송 회장이 궁극적으로 네이버 최대주주가 될 수 있다는 관측도 제기되지만, 업계에서는 여기엔 선을 긋는 분위기다.

업계 한 관계자는 “네이버가 향후 네이버파이낸셜을 다시 합병할 가능성은 크지 않다”며 “대신 네이버파이낸셜의 단독 상장에 더 무게가 실린 것으로 안다”고 전했다.

두나무와 네이버파이낸셜은 내달 하순께 각각 이사회를 열어 주식 교환 비율 등을 논의할 예정이다.