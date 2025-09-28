[헤럴드경제=김보영 기자] 추석을 앞두고 장바구니 부담이 커지면서 차례상 비용을 아끼려는 소비자들 사이에서 생활용품업체 다이소의 제수용품이 인기를 끌고 있다.

특히 주목받는 상품은 성묘에 간편하게 들고 다닐 수 있는 ‘휴대용 제기세트’다. 접으면 가방이 되고 펼치면 작은 제사상으로 활용할 수 있는 상품이다.

제사용 그릇, 술잔, 술잔받침, 젓가락 등 제사에 필요한 용품이 모두 포함돼 있어 성묘나 간소화된 제사에 적합하다는 반응을 얻고 있다.

가격도 5000원으로, 온라인에서 판매되는 2만~4만 원대 소형 세트와 비교하면 절반 이하 수준이다. 이 때문에 ‘가성비 제사상’으로 불리며 올해도 일시품절 사태를 빚고 있다.

구매자들은 “산소를 정리해 술잔 놓을 곳이 없어 구입했다”, “그동안 일회용 접시를 썼는데 이 제품 하나로 대체할 수 있어 편리하다”는 후기를 남겼다.

다이소는 이외에도 신위를 모시는 ‘지방’을 손쉽게 작성할 수 있도록 고정틀·견본·한지·붓펜을 한데 묶은 ‘지방 쓰기 세트’, 제사에 필요한 ‘일심향’과 막대형 ‘양초’도 판매한다.

또한 추석 명절 기획전을 통해 채소 다지기, 실리콘 뒤집개, 전 보관용 대나무 망사 채반 등 명절 음식 준비에 유용한 주방 도구도 선보이고 있다.

한편, 다이소는 ‘5000원 이하’ 가격 정책과 다양한 상품군으로 성장세를 이어가고 있다. 지난해 매출 3조9689억원, 영업이익 3711억원을 기록하며 영업이익률 9%를 달성했다.