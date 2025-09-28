제26차 3국 환경장관회의, 27~28일 중국 옌타이에서 성료 대기질·생물다양성 이슈에서 기후·플라스틱·생활환경 등 협력분야 확대

[헤럴드경제=이태형 기자]환경부는 한국, 중국, 일본 3국이 참여해 27일부터 28일까지 중국 산둥성 옌타이에서 개최된 ‘제26차 3국 환경장관회의(TEMM26)’가 성황리에 종료됐다고 밝혔다.

이번 회의에는 김성환 환경부 장관, 황룬치우 중국 생태환경부 장관, 아사오 게이이치로 일본 환경성 장관이 참석했으며, 3국 장관들은 양자회담, 본회의, 공동기자 회견 및 다양한 부대행사 일정을 통해 동북아 환경협력의 성과를 공유하고 향후 협력 방향을 논의했다.

김성환 장관은 본회의에서 “대한민국은 새 정부 출범과 함께 기후위기 대응과 지속가능한 에너지 전환을 국가 환경전략으로 삼았으며, 이를 뒷받침하기 위해 기후·에너지·환경 기능을 통합한 ‘기후에너지환경부’가 10월 초에 출범된다”고 소개했다.

이는 정책 동반상승 효과를 극대화해 탄소문명에서 녹색문명으로의 전환을 앞당기는 토대가 될 것이라고 밝혔다.

이에 대해 황룬치우 중국 장관과 아사오 게이이치로 일본 장관은 한국의 조직 개편으로 탄소중립 정책의 차질 없는 이행을 기대한다고 화답했다.

특히 이번 회의에서 3국은 그간 대기질 개선·생물다양성 보전 등 환경정책 협력에 주력했던 3국 환경장관회의를 한 단계 발전시켜, 앞으로는 기후 분야 협력을 대폭 강화하기로 뜻을 모았다.

김 장관은 “한중일 3국은 전 세계 온실가스 배출의 1/3 이상을 차지한다”라며, “3국의 기후대응 협력은 지구적 탄소중립 달성에 중요한 역할을 할 것”이라고 강조했다.

이를 위해 3국은 ‘2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)’ 등 주요 기후현안을 논의했고, 내년부터 기후변화 정책대화 정례 개최, 탄소시장 및 탄소표지(라벨링) 협력 강화 등에 합의했다.

회의에 앞서 진행된 한중 양자회담에서는 청천계획의 대기질 개선 성과를 공유하고, 한중환경협력센터를 중심으로 기후위기 대응을 비롯한 플라스틱 오염 등 글로벌 환경 현안에 대한 협력을 강화하기로 했다.

한일 양자회담에서는 내년 시행될 일본 배출권거래제(ETS)와 관련돼 한국의 탄소시장 경험을 공유하고, 외래생물종 대응, 국제적 멸종위기종 보호 등 생물다양성 분야 협력에 대해 논의했다.

‘제10회 한중일 환경산업 원탁회의(비즈니스 라운드테이블)’에서는 정부, 산업계, 전문가들이 참여해 ‘탄소중립 달성방안’을 논의했다.

김 장관은 폐회 발언에서 “한중일 3국은 환경협력을 통해 과거의 도전을 함께 극복해왔으며, 이제는 기후위기라는 문명적 과제 앞에서 새로운 행동을 약속했다”며 “오늘의 합의와 약속이 동북아를 넘어 세계의 녹색전환을 이끄는 토대가 되길 기대한다”고 밝혔다.