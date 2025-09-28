[헤럴드경제= 박영훈 기자] “타투 시술이 합법화됐다” (배우 한예슬)

33년만에 비의료인의 타투 시술이 합법화되면서, 젊은 세대들을 중심으로 타투에 대한 관심이 더욱 커지고 있다. 과거 금기시되던 타투는 이제 젊은 세대들의 개성을 드러내는 패션이자 자기표현의 수단이 됐다.

보건복지부에 따르면 국내 문신 인구는 1300만 명에 달한다. 관련 사업 종사자도 30만 명에 이른다. 비의료인의 타투 시술이 합법화되면서 문신 인구는 더욱 많이 늘어날 전망이다.

하지만 유행에 따라 새겼던 문신을 지우는 사람도 크게 늘고 있다. 전문가들은 타투가 순간적 선택으로 하기엔 부담이 크다고 강조했다. 시술 과정에서의 문제, 무엇보다 제거 과정에서 경제적, 육체적 고통이 크다는 것을 고려해야 한다는 것이다.

한 연예인은 타투 제거 비용으로 약 2천만 원을 쓴 것으로 전해졌다.

문신을 좋아하는 연예인으로 잘 알려진 한소희, 나나도 큰 비용을 들여 결국 제거했다. 나나는 타투를 새기는 것보다 지우는 과정이 굉장히 고통스럽다는 경험담을 토로하기도 했다.

유행 처럼 번지는 문신을 함부로 했다간 큰 낭패를 볼 수 있어 충동이 아닌 신중한 판단이 필요하다는 지적이다.

문신은 피부나 피하조직에 상처를 준 뒤 잉크로 글씨, 그림, 무늬 등을 새기는 것이다. 특히 잉크가 피부 내에 얼마나 많이, 깊게 들어갔느냐에 따라 시술 난이도가 달라진다. 또 커버 문신의 경우 지울 때까지 시간이 오래 걸릴뿐더러 피부톤이 어두운 사람들은 밝은 사람보다 까다롭다. 아마추어 타투이스트들보다 전문 타투이스트들이 한 문신은 더욱 그렇다.

문신을 지우기 위해서는 시간, 비용이 많이 드는 것은 물론이고 시술 부위가 손목, 발목 등 신체 끝으로 갈수록 잘 지워지지도 않는다.

한편 비의료인도 타투 시술을 할 수 있게 한 문신시술사법(문신사법) 제정안이 지난 25일 국회 본회의 문턱을 넘었다. 앞으로 의료인이 아니지만 국가시험 합격 면허를 지닌 문신사의 타투 등 문신 시술이 합법적으로 인정 받게 됐다.

다만 문신 제거 행위는 금지된다. 1992년 문신 시술을 ‘의료행위’로 판단한 대법원 판결 이후 의료인이 아닌 사람의 문신 시술은 의료법 위반 행위로 처벌 대상이었다.