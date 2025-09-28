29일부터 시범운항 운항 초기부터 고장 등 문제

[헤럴드경제=안세연 기자] 운항 초기부터 고장 등 문제가 발생했던 ‘한강버스’가 결국 10일 만에 시민 탑승을 일시 중단한다.

서울시는 29일부터 10월 말까지 성능 고도화와 안정화를 위해 ‘무승객 시범운항’으로 전환한다고 28일 밝혔다.

한강버스는 국내 최초 친환경 수상 교통수단으로 지난 18일 정식 운항을 시작했다. 하지만 운항 초기부터 여러 문제가 발생했다. 지난 22일엔 선박 전기 계통 이상, 26일엔 방향타 고장으로 운항 중단과 재개가 반복됐다.

서울시는 “운항 초기 최적화 과정에서 나타날 수 있는 기술적, 전기적 미세 결함 등 오류가 발생했고, 즉시 정상화 조치를 취했다”면서도 “장기적으로 승객 안전을 최우선으로 안전하고 안정적인 운항을 위해 시범운항 기간을 갖기로 했다”고 밝혔다.

무승객 시범운항은 기존과 동일하다. 양방향 7회씩 하루 총 14회, 현재 운항시간표(오전 11시 출발. 배차 간격 1시간∼1시간 30분) 그대로 실제와 동일한 조건으로 반복 운항한다.

서울시는 이를 통해 선박별 운항 데이터를 축적하고, 다양한 시나리오와 날씨 상황에서 선박과 인력 대응 전략을 점검할 예정이다. 또한 선체 주요 부품과 기계·전기계통의 성능 최적화와 안정화 작업도 병행한다.

이미 한강버스 정기권을 구매한 시민에게는 5000원을 환불한다.

자세한 절차는 티머니 홈페이지와 모바일 티머니 앱, 개별 문자 등을 통해 안내한다.