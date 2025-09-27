“중요시스템 몰려 상당시일 걸릴듯”…1∼2등급 핵심 시스템부터 복구

[헤럴드경제=이태형 기자]26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동을 멈춘 가운데 복구까지 상당한 시간이 소요될 것으로 보인다. 평소 사용이 많은 모바일 신분증의 경우 신분증 종류에 따라 작동 여부가 차이를 보이고 있다.

27일 행정안전부 등에 따르면 모바일 신분증은 신분증의 종류에 따라, 그리고 정부앱·민간앱 여부에 따라 현재 작동여부가 다른 상황이다.

정부앱에서는 운전면허증, 외국인등록증은 기능이 작동되고 있지만, 주민등록증은 사용이 안 되고 있다. 민간앱은 현재 복구가 진행 중이다.

한편 전날 국정자원 5층 전산실 내에 있는 ‘무정전 전원장치(UPS)’용 리튬이온배터리 전원을 작업자가 끄고 약 40분 지난 오후 8시 20분께 알 수 없는 이유로 배터리에서 불꽃이 튀며 화재가 발생했다.

화재 열기로 전산실 적정온도를 유지하는 항온항습장치가 작동을 멈추자 서버 등 장비 손상을 우려한 국정자원 측은 대전 본원 내 647개 시스템 전원을 모두 차단했다.

국정자원은 대전 본원과 광주·대구센터를 합쳐 정부 업무서비스 기준 총 1600여개 정보시스템을 운영하고 있다. 대전 본원에만 전체 국가 정보시스템의 3분의 1 이상이 몰려있는 셈이다.

문제는 리튬이온 배터리 특성상 화재 진압에 시간이 오래 걸려 정확한 피해 현황조차 파악하지 못하고 있다는 점이다.

리튬이온배터리 화재는 한번 불이 나면 꺼지기 어렵고, 불이 꺼진 것처럼 보이더라도 다시 살아날 수 있다.

또 배터리 내부 단락으로 온도가 급상승하는 ‘열폭주’ 현상이 이어지면 온도가 순간적으로 섭씨 1000도까지 치솟을 수 있다.

이 때문에 소방은 화재가 발생한 지 10시간이 지나서야 큰 불길을 잡을 수 있었다.

이재용 국가정보자원관리원장은 이날 오전 브리핑에서 “아직 열기가 남아 있어 소방에서 안전상의 이유로 전면 출입을 허용하지 않고 있다”며 “열기가 빠진 뒤 진입해 서버를 재가동하고 손상 여부를 하나하나 점검해야 해 복구 시점을 지금 말하기는 어렵다”고 설명했다.

서버 전원 연결이 차단된 상황이어서 백업 데이터를 활용하는 복구 작업에도 차질이 예상된다.

클라우드 업계 등에 따르면 국정자원의 G-클라우드 존 데이터는 최대 4중화까지 백업돼 있어, 서버가 소실되더라도 외부 저장 데이터를 통한 복구는 가능하기는 하다.

많은 시스템이 몰려있는 만큼 일부 시스템은 조기 복구되더라도 전체 정상화까지는 상당한 시일이 걸릴 수밖에 없다는 관측도 나온다.

이용석 행안부 디지털정부혁신실장은 “광주와 대구 등 다른 센터에 데이터가 백업돼 있지만, 백업과 빠른 복구는 다른 문제”라며 “센터 간 거리가 멀어 데이터베이스 동기화가 쉽지 않은 한계가 있다”고 설명했다.

행안부 관계자도 이날 브리핑에서 “대전·대구·광주 3개 센터로 이뤄진 국정자원 가운데 대전·광주는 재해복구 시스템이 일부 구축돼 있으나 최소한의 규모에 불과하고, 스토리지만 있거나 백업만 있는 경우도 있다”고 설명했다.

이어 “시스템별로 조금씩 다르게 돼 있어 재해 복구 시스템을 가동할지 아니면 원시스템을 복구할 건지를 판단해 대응해야 하는 그런 상황”이라고 덧붙였다.

정부는 일단 복구 작업에 착수하는 대로 국민 파급효과가 큰 1∼2등급 정보시스템부터 우선 복구를 시도할 방침이다. 국가 정보시스템은 이용자 수나 파급 효과 등을 따라 1∼4등급으로 분류된다.