아톰케어 정상 가동·방사선 안전정보도 차질 없이 제공

[헤럴드경제=정윤희 기자] 원자력안전위원회는 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재 관련해 국내 원자력발전소의 안전 운영에는 이상 없음을 확인했다고 27일 밝혔다.

원안위는 원전 상세 상태와 각종 운전변수를 실시간으로 관리 및 감시하는 아톰케어(AtomCARE)는 이번 화재와 무관하며 아톰케어를 통해 국내 모든 원전이 안전상태를 유지하고 있음을 확인했다고 밝혔다.

또 원자력안전정보공개센터도 정상 운영되고 있으며, 센터 홈페이지를 통해 원자력 시설별 운영현황, 국가 환경방사선 감시정보 및 해양 환경 방사능 감시정보 등 원자력·방사선 안전정보를 제공하고 있다고 덧붙였다.

이번 화재로 시스템 장애가 발생한 원안위 홈페이지, 내부 행정시스템 등에 대해서는 국가정보자원관리원과 협력해 조속히 조치하겠다고 원안위는 밝혔다.

지난 26일 오후 8시15분경 발생한 국가정보자원관리관(국정자원) 화재는 약 10시간 만인 이날 오전 6시30분께 초진됐다. 이번 화재로 정부24, 우체국 금융, 우편 등 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 상황이다.

우체국 금융·우편 서비스 뿐만 아니라 모바일 신분증을 쓸 수 없고 무인 서류 발급 등이 중단되는 등 시민들이 불편을 겪고 있다. 일선 지방자치단체에서도 정부 전산 기능과 연계한 일부 서비스에서 차질이 발생하면서 불편이 불가피한 상황이다.

국정자원은 장비를 조달해 데이터를 긴급 복구한다는 방침이지만, 상당한 시일이 걸릴 전망이다.