“친선의 해 기념행사 조직” 럼 서기장 내달 방북 추진 보도 맞물려 주목

[헤럴드경제=정윤희 기자] 베트남 최고지도부가 김정은 북한 국무위원장에게 양국의 친선관계를 ‘실질적이고 효과적으로’ 발전시키고자 한다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.

조선중앙통신은 또 럼 베트남 공산당 서기장과 르엉 끄엉 국가주석이 베트남 국경일 80주년을 기념한 김 위원장의 최근 축전에 대해 답전을 보내왔다고 27일 전했다.

이들은 “두 나라 사이의 전통적인 친선관계를 두 나라 인민의 이익에 맞게 보다 실질적이고 효과적으로 발전시켜 나감으로써 지역과 세계의 평화와 안정, 협조와 발전 환경을 유지하는 데 기여하게 되기를 바라고 있다”고 강조했다.

또 양국이 외교관계 수립 75주년과 올해 ‘친선의 해’를 기념하기 위한 행사를 성공적으로 조직해 “전통적인 친선관계를 보다 실질적이고 효과적으로 발전시켜 나가는 데 기여하게 되리라고 확신한다”고 밝혔다.

북한과 베트남은 1950년 1월 31일 외교관계를 수립했으며 수교 75주년을 기념해 올해를 ‘친선의 해’로 선포했다.

특히 베트남 1인자인 럼 서기장이 다음 달 북한을 방문할 예정이라는 외신 보도도 최근 나와 조만간 양국 간 최고위급 교류가 진행될 가능성도 있다.

럼 서기장의 방북이 이뤄지면 2007년 농 득 마인 당시 공산당 서기장 이후 처음으로 베트남 최고지도자가 북한을 방문하게 된다.