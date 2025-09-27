[헤럴드경제=박세정 기자] 과학기술정보통신부는 국가정보자원관리원 화재에 따른 행정시스템 장애와 관련해 위기경보를 ‘경계’ 단계에서 ‘심각’ 단계로 상향했다고 27일 밝혔다.

이와함께 이날 오전 9시50분, 장관 주재 ‘중앙사고수습본부’를 설치해 더 강화된 비상대응체계에 돌입했다.

과기정통부는 “26일 상황 발생 이후 즉시 24시간 비상근무체계로 돌입하였으며, 장애 상황을 신속히 알리고 소통하면서 국민들의 불편과 피해를 줄일 수 있도록 노력하고 있다”고 설명했다.

현재 과기정통부 및 소속기관 홈페이지, 내부 행정시스템 및 우체국 금융·우편 서비스 등의 시스템에 장애가 발생하고 있는 상황이다. 우체국 서비스 장애에 대해서는 행정안전부 긴급재난문자를 통해 장애 상황을 신속히 전파했다고 과기정통부 측은 설명했다.

과기정통부는 “국민 불편이 큰 우체국 금융·우편 서비스 상황을 국민들에게 신속히 알리고 국가정보자원관리원과 협력해 이용 가능한 최대한의 자원을 활용해 조속히 서비스가 재개될 수 있도록 노력할 계획”이라고 설명했다.