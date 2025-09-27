“한미 관세협상, 비망록·엄무협약 공개해야” “트럼프 만찬 불참 이유 뭔가…김정은 허락 못 받았나”

[헤럴드경제=정윤희 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 27일 “한미 관세 협상은 이미 대국민 사기극이라는 것이 드러났다”며 비망록, 업무협약 등 구체적인 내용을 공개하라고 촉구했다.

또, 검찰청을 해체하는 정부조직법안이 더불어민주당 주도로 전날 국회 본회의를 통과한 것과 관련해서는 “이재명 대통령은 거부권을 행사하길 바란다”고 말했다.

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 한미간 통상협상에 대해 “이 대통령은 비망록과 업무협약(MOU) 내용을 국민에게 공개하라”고 촉구했다.

그러면서 유엔 총회 참석차 미국을 방문했던 이 대통령이 도널드 트럼프 대통령이 주최한 만찬 행사에 불참한 것에 대해 “정말 중요한 외교 무대인 145개국 정상이 모인 만찬에 불참한 이유가 도대체 무엇이냐”며 “꼿꼿하게 앉아있는 것이 불편했던 것인가 아니면 김정은에게 허락받지 못한 것인가”라고 비판했다.

장 대표는 또, “2025년 9월 26일은 공포의 블랙프라이데이였다”며 “78년동안 사법체제 한축 담당했던 검찰청을 폐지하는 정부조직법이 통과됐다”고 했다.

그는 검찰청을 공소청과 중대범죄수사청(중수청)으로 분리하는 정부 조직 개편법안에 대해 “민주당이 폭탄을 던졌고 그 여파가 어디까지 미칠지, 파편이 누구에게 어떻게 튈지 아무도 예상할 수 없는 상황이 돼버렸다”고 말했다.

이날 오후 방송미디어통신위원회 설치법이 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해) 대결 뒤에 민주당 주도로 처리될 예정인 것과 관련해서는 “방송통신위원장 한명 내쫓기 위해 난리 치다 안되니 법을 바꿔서 기구를 바꾸겠다는 게 법안의 취지”라며 “이게 민주당의 나라인가 아니면 이재명 한 사람의 나라인가”라고 비판했다.

장 대표는 “사법 파괴, 방송 장악 입틀막 언론 파괴, 야당 말살 입법부 파괴, 관세 협상 실패와 망신 외교로 인한 외교 파괴, 안보 파괴, 실패한 관세 협상으로 경제파괴까지 도대체 이게 나라인가”라며 “이 대통령, 김민석 국무총리, 그 형인 김민웅, 정청래 대표, 정동영 장관. 이 독수리 5형제가 대한민국의 리스크”라고 비판했다.