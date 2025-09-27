경기남부경찰청 “제3자 위치 추적 필요한 경우 전화번호 조회”

경기남부경찰청은 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 119시스템의 위치 추적 등 일부 기능에 오류가 발생하자 관련 정보 공유에 나선다고 27일 밝혔다.

현재 112시스템은 정상 작동 중으로, 음성·다매체(문자)·영상 신고 모두 접수되고 있다.

그러나 119시스템은 신고자와 요구조자가 다른 데 정확한 위치를 모를 경우에 필요한 ‘제3자 위치 추적’ 기능 등이 먹통인 것으로 알려졌다.

이에 경찰은 119 신고 대상의 위치를 파악해야 할 경우 전화번호 조회 등을 통한 위치 추적을 해 경기소방재난본부에 정보를 공유하기로 했다.

경찰 관계자는 “요구조자의 위치 추적이 필요하다는 협조 요청이 있으면, 119와 신고인 간 전화 통화에 112도 참여해 위치 추적 및 정보 공유 등을 할 것”이라고 했다.

앞서 지난 26일 오후 8시20분경 발생한 대전 유성구 화암동 국가정보자원관리관 화재는 약 10시간 만인 이날 오전 6시30분께 초진됐다. 이번 화재로 정부24, 우체국 금융, 우편 등 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 상황이다.

소방청은 119 신고, 접수 및 출동 시스템은 정상 운영 중이나, 영상신고 시스템, 구급스마트시스템 등 일부 기능에 장애가 발생했다고 전했다.