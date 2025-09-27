‘국가정보자원관리원 행정정보 시스템 재난 관련 중앙재난안전대책본부 회의’

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 27일 국가 전산망 심장부인 국가정보자원관리원 화재에 대해 “제일 먼저 우선 신속한 복구에 힘쓰겠다”면서 “이 과정을 투명하게국민 여러분께 신속하게 소통을 해나가겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 ‘국가정보자원관리원 행정정보 시스템 재난 관련 중앙재난안전대책본부 회의’에서 “국가정보시스템 장애로 인해서 민원 처리가 지연되거나, 또는 증명서 발급 차질을 빚는 등 일상생활에 불편이 있을 수 있다. 그로 인한 불편을 겪으실 국민 여러분께 사과의 말씀을 드린다”며 이같이 말했다.

이어 “어떤 서비스에 장애가 있는지, 언제까지 복구가 이루어질 것인지, 가능한 구체적이고 신속하게 말씀을 드리겠다”면서 “불확실성을 줄이는 것을 통해서 국민 불편을 줄이겠다”고 덧붙였다.

김 총리는 “국가의 중요한 전산 시스템이 한곳에 밀집된 시설의 특성상 화재 진압 과정에 어려움이 있었다”면서 “세종과 대전에 위치한 정부 부처의 내부 전산망이 마비되었고 지금 현재 각 부처 홈페이지 접속도 원활하지 않다. 일단 아침에 화재가 초진이 된 상황이라는 보고까지 들어온 상황”이라고 설명했다.

이어 “행정안전부 장관이 신속하게 대응해주셔서 감사드리고 행정안전부를 중심으로 ‘위기상황대응본부’가 설치되어서 화재의 완전한 마무리와 함께 이후 복구 계획 마련에 주력할 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 “지금 정부의 각 부처의 관계자나 장관들이 다들 상황을 명확하게 인식하는 것이 굉장히 중요한 것 같다”고 말했다.

또 김 총리는 “우선 긴급한 대처를 하면서 이번 사고의 원인 규명과 재발 방지 대책에 대해서는 또 철저하게 저희들이 정리를 해나가야한다”면서 “화재 발생 경위라든가 대응 과정 그리고 앞으로 이런 상황이 생겼을 때 전산망에 대한 백업 체계라든가 비상 대책 매뉴얼이 과연 잘 작동했는지 점검을 해봐야한다”고 강조했다.

이어 “제도적 개선책도 보완을 해봐야한다”면서 “오늘 회의를 통해서 이후에 실제적인 상황 대처는 우리 행안부 장관을 중심으로 해서 해 나가겠지만 지금 저희들이 점검하고 우려하는 문제들에 대해서 각 부처에서 아직은 상황을 정확하게 인식 못할 수가 있기 때문에 그 부분을 조금 더 긴장감 있게 인지할 수 있도록 공유를 해달라”고 덧붙였다.

한편, 전날인 국가정보자원관리원 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 파악됐다.

이번 화재가 국정자원의 무정전 전원장치 배터리를 지하로 이전하기 위한 작업 중, 전원이 차단된 배터리 1개에서 발생한 것으로 알려졌다.