美 물가 지표 예상치 부합

[헤럴드경제=정윤희 기자] 달러-원 환율이 야간 거래서 상승 폭을 다소 축소하며 1410원을 약간 밑돈 채 마감했다. 미국의 인플레이션이 시장 전망에 부합하자 연방준비제도(연준·Fed)의 정책금리 인하 기대감이 되살아나며 ‘달러 약세-원화 강세’가 나타났다.

다만, 미국 관세 협상의 불확실성이 지속되는 가운데 향후 환율 흐름에도 관심이 쏠린다.

27일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 9.10원 오른 1409.70원에 거래를 마쳤다. 이번 장 주간 거래(9시~오후 3시 반) 종가 1412.40원 대비로는 2.70원 낮아졌다.

1411원 안팎으로 뉴욕장에 진입한 달러-원 환율은 미국의 개인소비지출(PCE) 지표에 반응하며 하방 압력을 받았다.

미 상무부에 따르면 8월 PCE 가격지수는 전달 대비 0.3%, 작년 같은 기간 대비 2.7% 올랐다. 근원 PCE 가격지수는 각각 0.2%, 2.9%였다. PCE 가격지수는 연준이 기준으로 삼는 물가지표다.

달러인덱스는 PCE 가격지수가 전망치에 부합하자 장중 98.162까지 굴러떨어졌다. 달러-원 환율도 이에 연동해 장중 1409.00원까지 밀렸다.

스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 “결론적으로 인플레이션은 여전히 끈질기지만, 연준이 연말 전에 최소 1번 더 금리를 인하하는 것을 방해할 정도로 가속하지 않았다”고 했다.

뱅크오브멜론(BNY)의 미주 외환 전략가인 존 벨리스도 “헤지 수요가 여전히 강하기 때문에 달러 관련 선물 매도가 많이 이뤄지고 있다”며 “단기적으로는 연준에 대한 기대가 어디로 가는지에 따라 달러가 움직일 것”이라고 예상했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 기업의 3500억 달러 대미 투자가 ‘선불’임을 강조했다는 소식이 전해지며 투심이 약화하고 환율도 급등해 넉 달만에 1410원을 넘어섰다. 코스피 역시 지난 26일 2%대 급락해 3400선이 깨지며 3386.05에 장을 마감했다.

이날 오전 2시 18분께 달러-엔 환율은 149.520엔, 유로-달러 환율은 1.16947달러에 거래됐다. 역외 달러-위안 환율은 7.1409위안에 움직였다.

엔-원 재정환율은 100엔당 942.65원을 나타냈고, 위안-원 환율은 197.65원에 거래됐다.

이날 전체로 달러-원 환율 장중 고점은 1414.00원, 저점은 1408.30원으로, 변동 폭은 5.70원을 기록했다.

야간 거래까지 총 현물환 거래량은 서울외국환중개와 한국자금중개 양사를 합쳐 140억7700만달러로 집계됐다.