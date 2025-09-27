일부 서비스, 대체 사이트 통해 이용 가능

[헤럴드경제=이태형 기자]정부는 국가정보자원관리원 화재로 발생한 행정정보시스템 장애 상태의 위기경보수준을 ‘경계’에서 ‘심각’으로, ‘위기상황대응본부’를 ‘중앙재난안전대책본부’로 격상했다.

행정안전부는 27일 오전 윤호중 장관 주재로 상황판단회의를 개최하고 ‘행정정보시스템 재난 위기관리 표준매뉴얼’에 따라 이같이 조치했다고 밝혔다.

행안부는 장애로 인해 다수 행정서비스 이용이 제한되고 있어 국민 행동요령을 네이버 공지를 통해 안내하고 있다.

우선 대면 민원처리는 행정기관을 방문하기 전 해당 서비스 가능 여부를 전화로 확인하고, 현장에서도 지연이나 제한이 있을 수 있음을 알렸다.

전자가족관계등록시스템, 교통민원24, 홈택스, 국민건강보험, 농업e지 등 일부 서비스는 대체 사이트를 통해 이용이 가능하다.

행안부는 TV, 라디오, 긴급재난문자, 행정기관 공지 등을 통해 최신 상황을 확인할 것을 당부하는 한편, 각 행정기관에서는 전산업무가 불가능한 경우에도 수기접수 및 처리, 대체절차 안내, 처리기한 연장, 소급적용 등을 통해 업무 연속성을 확보한다는 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 “정부는 이번 사태의 조속한 복구를 위해 모든 역량을 총동원하고 있으며, 국민 불편을 최소화하는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.