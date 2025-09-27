자신의 SNS에 “반드시 영구적 평화 이뤄야”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 중동 국가들과 가자지구 전쟁(이스라엘-하마스 전쟁) 종식 및 항구적 평화 정착을 위한 집중 논의를 진행하고 있다면서 합의 도출에 대한 기대감을 나타냈다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “가자와 관련해 우리가 중동 공동체와 매우 고무적이고 생산적인 논의를 진행 중임을 기쁘게 알려드린다”고 적었다.

그는 “나흘 동안 집중 협상이 진행되고 있고, 협상은 성공적으로 합의를 완료하기 위해 필요한 만큼 이어질 것”이라며 “하마스가 이 논의를 매우 잘 인지하고 있고, 이스라엘은 비비(베냐민) 네타냐후 총리를 포함해 모든 급에서 통보받아왔다”고 전했다.

트럼프 대통령은 특히 “수십 년만에 합의를 얻기 위한 선의와 열의는 내가 지금까지 봐온 것보다 더 크다”며 “모든 이들이 죽음과 암흑의 시대를 뒤로하고자 한다”고 밝혔다.

그는 또 “이 협상에 참여하게 된 것은 영광”이라며 “우리는 반드시 인질을 구출하고 영구적이고 오래 가는 평화를 이뤄야 한다”고 말했다.

트럼프 대통령은 최근 들어 이번 협상으로 합의를 이룰 가능성이 매우 크다는 점을 강조해왔다.

이날 미국-유럽 골프 대항전인 라이더컵 참관을 위해 뉴욕으로 떠나기에 앞서 취재진과 만난 자리에서도 “가자지구에서의 합의에 매우 가까워졌다”며 “우리가 가자지구에서 합의를 이룰지도 모른다고 생각한다”고 말한 바 있다.

트럼프 대통령은 전날에도 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 합의가 가까워졌다고 언급하면서 생존한 인질과 사망한 인질 시신을 한 번에 모두 되찾고 싶다고 밝혔다.