법관대표회의 보고 예정·정식의안 발의 여부 미정

[헤럴드경제=신혜원 기자] 더불어민주당에서 추진 중인 대법관 증원안과 대법관 추천방식 개선안과 관련해 전국 법관대표들이 토론회를 열어 다양한 의견을 공유했다.

당초 토론회로 계획되기도 했고 사안 성격상 의견이 갈라져 법관대표회의처럼 특정 의견을 도출하거나 일치된 견해를 내놓지는 않았다. “하나의 전원합의체를 고집하는 건 설득력이 없다”는 찬성 의견과 함께 “사실심 약화는 피하기 어렵다”는 반대 의견도 제기됐다.

26일 법조계에 따르면 전국법관대표회의 재판제도분과위원회는 전날 오후 7시 대법원 회의실에서 상고심 제도개선 토론회를 열었다. 온라인 참석자를 포함해 50명이 참석해 지정토론과 자유토론으로 3시간 동안 진행됐다. 일각에선 당초 예상보다는 참석자가 적은 것 아니냐는 평가도 나온다.

대법관 수 증원 문제를 놓고 진행된 자유토론에서 참석자들은 찬반 입장을 명확히 밝히기보다는 “장단점을 종합적으로 봐야 한다”며 주로 관련 논거에 대한 견해를 냈다.

한 참석자는 “반대론 중 대법원 위상이나 권위 추락은 대법원이 최고법원으로서 기능을 유지하는 한 본질적인 변화가 없을 것이라고 본다”고 짚었다.

이 참석자는 “여러 개 전원합의체를 운영하는 다른 나라에서 특별한 문제가 확인되지 않으므로 하나의 전합을 고집하는 부분도 설득력이 없다”고도 했다.

그는 특히 현 정권에서 급격하게 증원하는 경우 정치적 다양성이 상실된다는 주장에 대해서는 “대법관 임기가 6년, 대통령 임기 5년과 차이가 거의 없어 정권이 바뀌면 대부분 바뀌게 돼 그 의미가 제한적”이라고 주장하기도 했다.

반면 다른 참석자는 “(전체) 법관 증원이 병행되지 않으면 사실심 약화는 피하기 어렵다”며 사실상 반대 의견을 냈다.

그는 “법관 증원은 의지가 있어도 현실적으로 쉽지 않은 측면이 있다”며 “특히 법관의 질을 유지하면서 증원하기 위해서는 법관 처우가 개선돼야 하고, 좋은 자원이 법원을 지원해야 한다”고 지적했다.

그러면서 “대법관을 소수 증원해나가면서 사실심에 대한 영향을 관찰할 필요가 있다”고 덧붙였다.

김주현 대한변호사협회(변협) 제2정책이사는 지정토론을 맡아 “대법관 증원 요구가 특정 후보자에 대한 판결 때문에 촉발됐다는 것은 오해”라고 주장했다.

그는 “사법 불신의 원인을 성찰해야 한다”며 “지난 수십년간 경제 규모 성장, 사건 다양화에 비해 대법관 수만 큰 차이가 없기에 증원을 통해 상고심 병목 현상이 완화돼야 한다”고 했다.

이헌환 아주대 로스쿨 교수(전 상고제도개선특별위원회 위원장)는 ‘사실심 강화를 위해 법관의 질을 유지하면서 증원이 돼야 한다’는 의견에 대해 “법관 증원과 관련해 법관의 질에 관한 인식을 바꿀 필요가 있다”며 “결국 양이 질을 창조하게 만들어야 하고, 심급제도를 통해 바른 법적 판단이 이뤄질 수 있는 구조를 구축해 나가야 한다”고 말했다.

대법관 추천방식 개선안과 관련한 논의는 국민의 참여도를 높이고 추천위원의 다양성을 확대하는 방안에 초점이 맞춰졌다.

유현영(사법연수원 34기) 수원지법 여주지원 부장판사는 관련 지정토론에서 “국민이 직접 참여할 수 있도록 대법관 천거·의견 제출 절차를 온라인 방식으로 개선해야 하고, 주요 판례와 재산 형성 과정 등 후보자 검증 자료를 적극 공개해 실질적 의견 수렴이 가능하게 해야 한다”는 의견을 밝혔다. 또한 대법관 구성을 다양화하기 위해 추천위원들도 소수자와 약자를 대변할 수 있는 비법관 출신과 여성 비율을 확대해야 한다고 주장했다.

이어진 자유토론에선 “단계적이고 실효적인 방법으로 대법관 후보추천위원회의 실질화가 중요하다”며 “절차의 투명성과 관련해선 회의가 기록된다면 위원들의 책임감이 더 커질 것”이라는 의견이 나왔다.

법관대표회의는 각급 법원에서 선출된 대표 판사들이 모여 사법행정 및 법관 독립에 관해 의견을 표명하거나 건의하는 회의체로, 재판제도 분과위는 지난 6월 임시회의를 통해 구성됐다.

진행을 맡은 분과위원장 조정민(35기) 인천지법 부천지원 부장판사는 “당초 상고심 제도개선 일반에 관해 11월경 세미나를 계획했으나, 상고심 제도개선에 관한 논의 흐름이 급박해지면서 11월에는 분과위의 모든 논의가 실기될 수 있다는 염려에 계획을 수정했다”고 설명했다.

이번 행사를 연 재판제도 분과위에는 전국법관대표회의 의장 김예영(30기) 서울남부지법 부장판사가 속해 있다.

분과위는 지난 22일 법원 내부망(코트넷)에 공유한 보고서 종합의견에서 “‘상고심 심리 충실화’를 입법 취지로 하는 대법관 증원안은 경청할 부분이 많다”면서 “상고심 개선에 대한 논의가 반복되는 상황과 관련해 국민의 권리 구제가 충분한지, 사법부가 국민의 신뢰를 받는 재판을 해왔는지 자성할 필요가 있다”고 주장했다.

법관대표회의 관계자는 “이번 토론회의 다양한 논의를 포함한 재판제도 분과위 연구 결과는 법관대표회의에서 보고될 예정”이라며 “정식 의안을 발의할지 여부는 미정”이라고 설명했다.